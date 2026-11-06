Todo lo que hay que saber por la visita del Papa a Córdoba: cortes, accesos y recomendaciones
Cadena 3 desplegó una guía de servicio indispensable con los horarios, accesos, itinerario del Papa Móvil y restricciones clave para circular por la ciudad durante el histórico evento.
06/11/2026 | 12:04Redacción Cadena 3
FOTO: Todo listo para la llegada de León XIV.
Ante la inminente llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba, las autoridades dispusieron un imponente operativo de seguridad y movilidad urbana que afectará de manera directa al tránsito de la capital y sus accesos desde el interior.
Para evitar demoras y contratiempos, a continuación se detallan los aspectos clave que todo vecino y visitante debe tener en cuenta para su organización diaria.
Esquema de cortes y restricciones de tránsito
Los bloqueos vehiculares comenzarán a implementarse de forma progresiva a partir del lunes y se extenderán hasta la tarde del martes, sin un horario fijo de levantamiento, ya que dependerá del flujo de descongestión de los asistentes.
Avenida Fuerza Aérea (Zona FAdeA): el corte total iniciará el lunes al mediodía a la altura del peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz con motivo de la vigilia (programada para las 18:00) y se mantendrá hasta la tarde del martes. Quienes viajen desde la zona de Punilla hacia la capital deberán buscar vías alternativas.
Cuadrante céntrico: a partir de las 20:00 del lunes, se cerrará el perímetro delimitado por las avenidas Pueyrredón, Sarmiento, Cañada y Chacabuco (incluyendo la zona de Plaza España).
Avenida Colón: quedará interrumpida al tránsito vehicular a partir de las 20:00 del lunes. Quienes necesiten cruzar perpendicularmente la arteria podrán hacerlo únicamente hasta las 07:00 del martes, momento en que las intersecciones quedarán cerradas al paso de vehículos.
Avenida Circunvalación: el martes desde las 07:00, se cortará el tramo que va desde el Aeropuerto hasta FAdeA, y desde FAdeA hasta la Ruta 36, con el fin de facilitar el desplazamiento pedestre y la comitiva papal.
Fuerza Aérea (altura CPC): el martes temprano se interrumpirá el paso a la altura del CPC para permitir el ingreso peatonal hacia el predio.
Recomendación para la circulación general: se aconseja a quienes deban viajar o trabajar en la ciudad y no asistan a las actividades papales, evitar el área central y desplazarse utilizando los anillos Norte y Este de la Avenida Circunvalación. El tráfico habitual se normalizará a partir del miércoles.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
¿Dónde y cómo ver al Papa León XIV?
La restricción dentro del cuadrante céntrico es exclusivamente vehicular, por lo que los peatones podrán ingresar y circular a pie hasta los sectores delimitados.
Recorrido en Papa Móvil (aproximadamente a las 11:00): tras finalizar la misa en FAdeA, el Pontífice se trasladará en cápsula hasta la Jefatura de Policía (Santa Fe y Colón). Allí abordará el Papamóvil para realizar el trayecto por Avenida Colón y Avenida Vélez Sarsfield hasta el Arzobispado. El público podrá ubicarse a lo largo de las veredas, detrás del vallado dispuesto.
Saludo en el Arzobispado: pasado el mediodía, se prevé que el Papa se asome a saludar desde el balcón. Los fieles podrán congregarse sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen.
Traslado a la Catedral: posteriormente, la comitiva se dirigirá a la Catedral en cápsula de seguridad transitando por Vélez Sarsfield (en contramano) e ingresando por calle 27 de Abril. Finalizada la actividad, partirá en cápsula hacia el Aeropuerto para retornar a Buenos Aires.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. Visita del papa León XIV: cómo será la actividad comercial en el centro de Córdoba
La restricción en el área central será vehicular, pero no peatonal. El presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, confirmó que la mayoría de los locales abrirá el sábado 7, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.
/Fin Código Embebido/
Recomendaciones útiles para los asistentes
Alimentación e hidratación: se prohíbe la instalación de puestos de venta de comida tanto dentro de FAdeA como en sus inmediaciones inmediatas. Se exige a los asistentes llevar sus propios alimentos y al menos 1,5 litros de agua por persona.
Mochilas y equipaje: se permite el ingreso con mochilas de tamaño mediano.
Conectividad: se recomienda llevar radio a transistores para seguir las alternativas de la jornada, ya que la señal de telefonía celular experimentará graves saturaciones e inhibiciones por motivos de seguridad.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? La llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba.
¿Quiénes están a cargo del operativo de seguridad? Las autoridades locales de Córdoba.
¿Cuándo comenzarán los cortes de tránsito? Los cortes comenzarán el lunes y se extenderán hasta la tarde del martes.
¿Dónde se recomienda evitar el tránsito? Se aconseja evitar el área central de Córdoba.
¿Por qué se prohíbe la venta de comida en el evento? Para garantizar la seguridad y el orden durante la visita del Papa.