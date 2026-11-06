Todo lo que hay que saber por la visita del Papa a Córdoba: cortes, accesos y recomendaciones

Ante la inminente llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba, las autoridades dispusieron un imponente operativo de seguridad y movilidad urbana que afectará de manera directa al tránsito de la capital y sus accesos desde el interior.

Para evitar demoras y contratiempos, a continuación se detallan los aspectos clave que todo vecino y visitante debe tener en cuenta para su organización diaria.

Esquema de cortes y restricciones de tránsito

Los bloqueos vehiculares comenzarán a implementarse de forma progresiva a partir del lunes y se extenderán hasta la tarde del martes, sin un horario fijo de levantamiento, ya que dependerá del flujo de descongestión de los asistentes.

Avenida Fuerza Aérea (Zona FAdeA): el corte total iniciará el lunes al mediodía a la altura del peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz con motivo de la vigilia (programada para las 18:00) y se mantendrá hasta la tarde del martes. Quienes viajen desde la zona de Punilla hacia la capital deberán buscar vías alternativas.

Cuadrante céntrico: a partir de las 20:00 del lunes, se cerrará el perímetro delimitado por las avenidas Pueyrredón, Sarmiento, Cañada y Chacabuco (incluyendo la zona de Plaza España).

Avenida Colón: quedará interrumpida al tránsito vehicular a partir de las 20:00 del lunes. Quienes necesiten cruzar perpendicularmente la arteria podrán hacerlo únicamente hasta las 07:00 del martes, momento en que las intersecciones quedarán cerradas al paso de vehículos.

Avenida Circunvalación: el martes desde las 07:00, se cortará el tramo que va desde el Aeropuerto hasta FAdeA, y desde FAdeA hasta la Ruta 36, con el fin de facilitar el desplazamiento pedestre y la comitiva papal.

Fuerza Aérea (altura CPC): el martes temprano se interrumpirá el paso a la altura del CPC para permitir el ingreso peatonal hacia el predio.

Recomendación para la circulación general: se aconseja a quienes deban viajar o trabajar en la ciudad y no asistan a las actividades papales, evitar el área central y desplazarse utilizando los anillos Norte y Este de la Avenida Circunvalación. El tráfico habitual se normalizará a partir del miércoles.

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¿Dónde y cómo ver al Papa León XIV?

La restricción dentro del cuadrante céntrico es exclusivamente vehicular, por lo que los peatones podrán ingresar y circular a pie hasta los sectores delimitados.

Recorrido en Papa Móvil (aproximadamente a las 11:00): tras finalizar la misa en FAdeA, el Pontífice se trasladará en cápsula hasta la Jefatura de Policía (Santa Fe y Colón). Allí abordará el Papamóvil para realizar el trayecto por Avenida Colón y Avenida Vélez Sarsfield hasta el Arzobispado. El público podrá ubicarse a lo largo de las veredas, detrás del vallado dispuesto.

Saludo en el Arzobispado: pasado el mediodía, se prevé que el Papa se asome a saludar desde el balcón. Los fieles podrán congregarse sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Traslado a la Catedral: posteriormente, la comitiva se dirigirá a la Catedral en cápsula de seguridad transitando por Vélez Sarsfield (en contramano) e ingresando por calle 27 de Abril. Finalizada la actividad, partirá en cápsula hacia el Aeropuerto para retornar a Buenos Aires.

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Recomendaciones útiles para los asistentes

Alimentación e hidratación: se prohíbe la instalación de puestos de venta de comida tanto dentro de FAdeA como en sus inmediaciones inmediatas. Se exige a los asistentes llevar sus propios alimentos y al menos 1,5 litros de agua por persona.

Mochilas y equipaje: se permite el ingreso con mochilas de tamaño mediano.

Conectividad: se recomienda llevar radio a transistores para seguir las alternativas de la jornada, ya que la señal de telefonía celular experimentará graves saturaciones e inhibiciones por motivos de seguridad.