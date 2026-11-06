Detuvieron a dos brasileños acusados por el crimen de un desarrollador de videojuegos

FOTO: Detienen en Tucumán a dos prófugos brasileros implicados en el homicidio de un estadounidense

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Dos peligrosos prófugos brasileros buscados por Interpol por el homicidio del estadounidense Tamir Nadav en septiembre de este año fueron detenidos tras amplios operativos en la provincia de Tucumán.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) capturaron en la capital de Tucumán a dos ciudadanos brasileros con pedido de captura internacional de Índice Rojo Interpol con posterior extradición a solicitud de la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná Maringá de la República Federativa de Brasil, acusados del secuestro y asesinato de Nadav.

El hecho ocurrió en septiembre del corriente año en Jardim Novo Horizonte I, en Maringá, estado de Paraná, Brasil, cuando en el interior de una vivienda fue hallado el cadáver del estadounidense en avanzado estado de descomposición, con las manos, los pies y el rostro atados, sujeto a una cama.

Según las investigaciones policiales, los dos sospechosos serían los responsables por la comisión de homicidio calificado, robo con resultado de muerte o extorsión mediante secuestro con resultado de muerte.

De acuerdo a la información aportada en el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, ambos implicados residían en el domicilio de la víctima y habrían ocultado su desaparición. Al ser interrogados por la ex esposa de la víctima sobre su paradero, afirmaron falsamente que se encontraba de viaje.

Las investigaciones posteriores indicaron que la pareja habría utilizado recursos financieros de la víctima después de su desaparición para realizar compras de elevado valor, incluidos dos relojes de lujo por un importe de 9.800 reales, pagados mediante una transferencia con una aplicación vinculada a la cuenta de Nadav para simular que aún seguía con vida y en actividad habitual.

Días después ambos abandonaron la vivienda y huyeron con destino desconocido. Durante las pesquisas posteriores se encontraron documentos y tarjetas bancarias a nombre de la sospechosa cuyo registro escolar también contenía la dirección de la víctima y el número de teléfono utilizado por ella.

Ante estos hechos, la investigación se inició a partir de un requerimiento de cooperación internacional canalizado por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, indicando que posiblemente los involucrados se encuentren en nuestro país, precisamente en la provincia de Tucumán. A partir de esa información, los investigadores de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán de esta Institución, desplegaron distintas tareas que permitieron establecer el posible paradero de los sospechosos y concretar finalmente sus detenciones.

Además, los dos jóvenes, Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19, figuraban en un listado de prófugos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0), en el marco de las actividades de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol, destinadas a la localización y captura de fugitivos internacionales.

Como resultado de las investigaciones efectuadas, el procedimiento se concretó en la intersección de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, luego de una serie de tareas de inteligencia criminal, análisis de información y seguimientos desarrollados por los efectivos federales.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, Secretaría Penal IV, de Karina Alejandra Salas, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento de extradición.