FOTO: La Justicia mantiene la categorización de un centro terapéutico para personas con discapacidad

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) – La Justicia federal emitió una medida cautelar que detuvo la baja de un centro terapéutico para personas con discapacidad, asegurando que 61 pacientes no perderán el acceso a la institución a la que asisten.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y a la ANDIS mantener la categorización de CEREP S.R.L. en el Registro Nacional de Prestadores, según lo indicado en el fallo al que tuvo acceso NA.

CEREP S.R.L., conocido como Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz, es una institución que opera desde hace más de 40 años, ofreciendo servicios de Centro de Día y atención residencial a personas con autismo, psicosis y discapacidad intelectual.

La controversia surgió cuando la ANDIS inició un procedimiento para eliminar a la institución del Registro Nacional de Prestadores, basándose en observaciones realizadas durante una auditoría. Ante esta situación, el centro presentó una acción de amparo en la Justicia federal.

El juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, convocó a una audiencia y realizó una inspección ocular en las instalaciones del centro. Según el material, el magistrado constató que las mejoras prometidas habían sido mayormente ejecutadas y decidió hacer lugar a la cautelar para preservar el estatus de la institución.

En su resolución, el juez citó las "Reglas Papa Francisco" y afirmó que "las sentencias judiciales en clave de 'vencedores y vencidos' no responden adecuadamente al derecho a la dignidad de cada persona".

El fallo también enfatizó que "el individuo es el eje y centro de todo el sistema jurídico y que, en tanto fin en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental".

Las Reglas Papa Francisco son directrices desarrolladas por la Pastoral Judicial, diseñadas para guiar la labor judicial en casos relacionados con personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.