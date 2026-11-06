Revelan detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el recordado actor de Breaking Bad

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- A casi un mes de su fallecimiento, han surgido nuevos detalles sobre la muerte del actor RJ Mitte, célebre por su interpretación de Walter "Flynn" White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad. Un informe policial ha clasificado el deceso del intérprete como un suicidio.

Según la información proporcionada por el medio internacional Page Six, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, RJ Mitte fue declarado muerto a las 13:32 del 12 de octubre en su domicilio.

El reporte policial del condado de Cameron indica que el actor perdió la vida por suicidio mediante ahorcamiento a la edad de 34 años. Las autoridades habían solicitado una autopsia y estudios toxicológicos para investigar las circunstancias del hecho, aunque los resultados de estas pruebas no han sido difundidos hasta el momento.

Sean Reilly, representante de Mitte, confirmó la trágica noticia a través de un comunicado que conmocionó al mundo del espectáculo. En el mismo, se destacó que el actor no solo era querido, sino que también fue un filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Reilly expresó: "Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión".

"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.