Revelan detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el recordado actor de Breaking Bad
El actor RJ Mitte, conocido por su papel en Breaking Bad, falleció a los 34 años. La causa de su muerte fue ahorcamiento, según un informe policial de Page Six.
FOTO: Bryan Cranston y RJ Mitte.
Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- A casi un mes de su fallecimiento, han surgido nuevos detalles sobre la muerte del actor RJ Mitte, célebre por su interpretación de Walter "Flynn" White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad. Un informe policial ha clasificado el deceso del intérprete como un suicidio.
Según la información proporcionada por el medio internacional Page Six, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, RJ Mitte fue declarado muerto a las 13:32 del 12 de octubre en su domicilio.
El reporte policial del condado de Cameron indica que el actor perdió la vida por suicidio mediante ahorcamiento a la edad de 34 años. Las autoridades habían solicitado una autopsia y estudios toxicológicos para investigar las circunstancias del hecho, aunque los resultados de estas pruebas no han sido difundidos hasta el momento.
Sean Reilly, representante de Mitte, confirmó la trágica noticia a través de un comunicado que conmocionó al mundo del espectáculo. En el mismo, se destacó que el actor no solo era querido, sino que también fue un filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Reilly expresó: "Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión".
"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con RJ Mitte?
El actor fue encontrado muerto el 12 de octubre a los 34 años.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
La causa fue clasificada como suicidio por ahorcamiento según un informe policial.
¿Qué dijo su representante?
El representante, Sean Reilly, confirmó la muerte y destacó su labor como defensor de derechos de personas con discapacidad.
¿Qué se solicitó tras su muerte?
Se solicitaron autopsia y estudios toxicológicos para investigar las circunstancias del fallecimiento.
¿Cómo reaccionó el público?
Su muerte sorprendió y conmovió al mundo del espectáculo y sus seguidores.
[Fuente: Noticias Argentinas]