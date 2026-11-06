La inteligencia artificial revoluciona la seguridad vial y ayuda a prevenir accidentes

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un aliado esencial en el ámbito de la seguridad vial. En diversas regiones del mundo, estas tecnologías se utilizan para analizar grandes volúmenes de información, reconocer comportamientos de conducción peligrosos y detectar situaciones de riesgo en las calles y rutas. Esta innovación permite avanzar hacia un modelo de prevención que no se limita a registrar infracciones, sino que intenta identificar problemas antes de que se produzcan siniestros.

Uno de los campos más destacados en el uso de la IA es la analítica de imágenes. A través de cámaras y algoritmos de reconocimiento, los sistemas son capaces de identificar conductas como el uso del celular al volante, giros indebidos, circulación en contramano, incumplimiento de señales y situaciones de conflicto entre vehículos, peatones y ciclistas.

Estas herramientas facilitan el procesamiento de información en tiempo real, permitiendo detectar patrones de comportamiento y generar alertas para mejorar la gestión del tránsito.

Desde el Observatorio Vial de CECAITRA se subraya la importancia de distinguir las aplicaciones de inteligencia artificial de los métodos tradicionales de medición. Por ejemplo, la verificación de velocidad mediante cinemómetros está regulada por la Ley de Metrología Legal 19.511, que establece requisitos específicos para los instrumentos y métodos de medición. Las nuevas tecnologías de análisis de imágenes presentan desafíos normativos que deben ser abordados para integrarlas adecuadamente a los procedimientos de fiscalización.

Otra aplicación concreta se encuentra en los semáforos inteligentes, que utilizan cámaras y sensores para analizar el flujo vehicular y adaptar los tiempos de circulación según la demanda. Estos sistemas también permiten detectar la presencia de peatones, priorizar vehículos de emergencia y mejorar la coordinación en las intersecciones. En las rutas, el procesamiento de imágenes y datos ayuda a identificar deterioros en el pavimento, problemas de señalización y sectores con mayor concentración de situaciones de riesgo.

La industria automotriz está incorporando cada vez más la inteligencia artificial. Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) permiten advertir salidas involuntarias de carril, reconocer peatones y ciclistas, detectar vehículos en puntos ciegos y activar el frenado automático de emergencia. Además, se está avanzando en el desarrollo de vehículos autónomos que utilizan software de IA, cámaras y sensores para interpretar el entorno y tomar decisiones durante la conducción.

"Estas tecnologías representan un avance importante, pero deben entenderse como parte de un sistema integral de seguridad vial. La inteligencia artificial puede detectar conductas y anticipar riesgos, pero no reemplaza la responsabilidad de los conductores ni la necesidad de contar con infraestructura adecuada", señalaron desde la Cámara.

Para Argentina, la incorporación de estas herramientas ofrece una oportunidad para modernizar la gestión del tránsito. Sin embargo, aún hay mucho por mejorar: el mantenimiento y la construcción de caminos y rutas, la señalización y las condiciones de circulación son factores fundamentales para que la tecnología pueda alcanzar todo su potencial.

La IA puede ayudar a prevenir siniestros, pero no sustituye las inversiones ni las obras necesarias para contar con una infraestructura segura. La inteligencia artificial ya está cambiando la forma de abordar la seguridad vial. El desafío radica en integrar sus aplicaciones con controles eficaces, educación, mejores vehículos e infraestructura adecuada. "El verdadero progreso no se mide por la sofisticación de los algoritmos, sino por su capacidad para reducir los siniestros, las lesiones y las muertes en el tránsito", concluyeron desde CECAITRA.