Descubren larvas de escarabajos de cinco pulgadas que arruinan raíces de arándanos en EE.UU.

Los productores de arándanos de Carolina del Norte enfrentaron una amenaza creciente debido a un escarabajo cuyas larvas se alimentan bajo tierra, dañando las raíces de las plantas y poniendo en riesgo la supervivencia de los cultivos. Un reciente estudio identificó al insecto responsable, lo que representa un avance crucial para proteger estas cosechas.

Un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte confirmó que el culpable es el Prionus imbricornus, una especie de escarabajo de cuernos largos, caracterizada por sus largas antenas. Estos insectos, que perforan la madera, se han convertido en una creciente preocupación para los productores de arándanos en el estado.

Las hembras de este escarabajo suelen depositar sus huevos en el suelo cerca de las raíces de los árboles de madera dura. Una vez que las larvas emergen, se alimentan de las raíces, a veces destruyendo suficiente tejido como para matar al árbol. Las larvas pueden alcanzar hasta cinco pulgadas de longitud, mientras que los escarabajos adultos no se alimentan.

Un misterio de una década bajo los campos de arándanos

Carolina del Norte es el primer estado en documentar la alimentación de P. imbricornus sobre arándanos. Sin embargo, los signos de un problema similar existieron durante años. Desde 2010, se han reportado daños en las raíces de arándanos por larvas de Prionus no identificadas, pero los investigadores habían luchado por determinar qué especie era la responsable.

Parte del desafío radicó en el hábitat subterráneo de los insectos. Dado que las larvas permanecen cerca de las raíces de las plantas, son difíciles de localizar y estudiar. Además, las larvas de diferentes especies de escarabajos de cuernos largos suelen ser visualmente similares, lo que hace que la identificación visual sea poco confiable.

El estudiante de posgrado Kenneth Geisert, de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la NC State y autor principal del estudio, indicó que esta incertidumbre complicó el desarrollo de estrategias de control de plagas adecuadas. "Antes, los investigadores a menudo asumían la especie de Prionus en sus cultivos basándose en la identificación de adultos", explicó Geisert. "Si esa suposición era incorrecta, podría significar utilizar una estrategia de tratamiento que no se alineara con el problema, asociando incorrectamente especies y sus hospedadores".

Análisis de ADN revela el escarabajo misterioso

Para identificar a los insectos, el equipo de investigación llevó a cabo trabajos de campo en seis granjas de arándanos en los condados de Pender, Sampson, Bladen y New Hanover en Carolina del Norte.

Los científicos instalaron trampas de panel negro que contenían feromonas sexuales, señales químicas que atraen a los escarabajos adultos. Tras recolectar los insectos, utilizaron una técnica de identificación de ADN conocida como codificación de barras genéticas para determinar la identidad de las larvas encontradas en los campos.

Este método examina secciones cortas y estandarizadas de ADN y las compara con secuencias de referencia de especies conocidas. Al emparejar el material genético de las larvas no identificadas con el ADN de escarabajos adultos de Prionus, los investigadores pudieron determinar qué especie estaba presente.

El análisis mostró una coincidencia del 98 al 99 por ciento con P. imbricornus, confirmando la identidad del escarabajo responsable del daño a las raíces.

Una amenaza creciente sin insecticidas aprobados

A pesar de que la identificación de la plaga representa un avance significativo, también resalta un desafío grave para los productores de arándanos.

Lorena Lopez, profesora asistente de extensión en el Departamento de Entomología y Patología de Plantas de NC State y coautora del estudio, explicó que el descubrimiento trae noticias tanto alentadoras como preocupantes. "Por un lado, es muy importante saber qué especie estamos tratando. Por otro lado, Carolina del Norte fue el primer estado en reportar una infestación de Prionus en arándanos, y no hay insecticidas actualmente etiquetados contra esta plaga en arándanos".

Para ayudar a abordar este problema, Lopez comenzó a probar insecticidas para determinar qué tratamientos podrían controlar eficazmente a los escarabajos. Un enfoque principal es encontrar el mejor momento para aplicar los tratamientos. Coordinando la aplicación de insecticidas con los ciclos reproductivos de los escarabajos, los investigadores esperan interrumpir el desarrollo larval antes de que los insectos puedan causar daños extensos a las raíces de los arándanos.

Si tiene éxito, este enfoque podría brindar a los agricultores una forma muy necesaria de proteger sus cultivos contra una plaga emergente que ha permanecido difícil de identificar y gestionar durante más de una década.

Los hallazgos se publicaron en el Journal of Integrated Pest Management en un artículo titulado "Prionus imbricornus (Coleoptera: Cerambycidae), una plaga emergente en los arándanos de Carolina del Norte". Gareth Powell, profesor asistente en NC State y director del Museo de Insectos de NCSU, también contribuyó a la investigación.