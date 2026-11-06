Jorge Macri le presentó a Domenicali el proyecto para recuperar el Gran Premio de F1 en Buenos Aires

FOTO: Jorge Macri se reunió con el jefe de la Fórmula 1 y apuntó a un regreso en 2029 o 2030.

El sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en Buenos Aires dio un nuevo paso. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este jueves en el circuito de Interlagos, en San Pablo, con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la máxima categoría del automovilismo, para presentarle la propuesta de la Ciudad de recibir nuevamente un Gran Premio en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El encuentro se produjo en la previa del Gran Premio de Brasil y tuvo como objetivo ratificar el compromiso de la administración porteña con el proyecto y avanzar en los pasos necesarios para concretar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos”, sostuvo Macri.

El mandatario explicó que la prioridad fue adaptar las obras del autódromo para cumplir con las exigencias de la categoría, incluso cuando la Ciudad ya tenía previsto recibir al MotoGP.

“Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1”, señaló.

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FOTO: El jefe de gobierno Jorge Macri en Interlagos.

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Y agregó: “Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”.

Una inversión de US$ 200 millones para renovar el circuito

La propuesta del Gobierno porteño contempla una transformación integral del histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una inversión de US$ 200 millones.

Los trabajos incluyen la construcción y el asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un paddock moderno, con el objetivo de adecuar las instalaciones a los estándares que exige la Fórmula 1.

Una vez finalizadas las reformas, el circuito podrá recibir a más de 125.000 espectadores. Además de su impacto deportivo, el proyecto apunta a generar actividad económica, turismo y nuevos negocios para la Ciudad.

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En la reunión acompañaron a Macri el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El funcionario deportivo calificó el encuentro como positivo y aseguró que Buenos Aires está comprometida con la finalización de las obras.

“Buenos Aires va a estar lista. Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo y eso nos pone indudablemente más cerca de lograr el objetivo”, afirmó Turnes.

Franco Colapinto y la pasión argentina por la Fórmula 1

Entre los argumentos que sostienen la candidatura porteña aparece el interés que genera la categoría en el país. Según los datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, al menos 17 millones de argentinos son fanáticos de la Fórmula 1.

A ese atractivo se suma la presencia de Franco Colapinto en la máxima categoría, que renovó el entusiasmo del público argentino y despertó una fuerte expectativa alrededor de cada competencia.

Turnes también destacó el contexto en el que se produjo la reunión, con numerosos hinchas argentinos presentes en Interlagos para acompañar al piloto.

“Si bien esto va más allá de los nombres, no es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco”, señaló.

El MotoGP será la primera gran prueba del nuevo autódromo

Mientras continúa la gestión para recuperar la Fórmula 1, la Ciudad ya tiene confirmada otra competencia internacional: el MotoGP, que regresará a Buenos Aires del 9 al 11 de abril, después de 28 años.

La categoría de motociclismo funcionará como una primera prueba de la infraestructura renovada y permitirá mostrar los estándares del circuito ante el público y los organizadores internacionales.

El Gobierno porteño proyecta un impacto económico de US$ 140 millones para el evento. Además, considera que la competencia contribuirá a posicionar a Buenos Aires como un destino de grandes acontecimientos deportivos y turismo internacional, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte 2027.

Cómo avanzan las obras en el Autódromo de Buenos Aires

Los trabajos en el Gálvez, rediseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, continúan con nuevos turnos nocturnos para compensar posibles demoras por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

En octubre comenzó el asfaltado de la pista, luego de varios meses de pruebas sobre la mezcla que se utilizará en el circuito. Tres equipos de operarios trabajan en simultáneo para cubrir el ancho de la calzada, con un despliegue de 12 máquinas de gran porte entre camiones, pavimentadoras y rodillos.

La empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la obra, incorporó además el sistema SmoothRide, una herramienta tecnológica destinada a garantizar que el trazado diseñado se reproduzca con precisión durante la pavimentación.

La recta opuesta y los sectores correspondientes a las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya cuentan con la primera de las tres capas de asfalto previstas.

En materia de seguridad, se instalaron 1.700 metros de malla Debris Fence, destinada a contener elementos que puedan desprenderse durante una competencia. El proceso de homologación comenzó este mes y ya fueron certificados los primeros 350 metros. También avanza la colocación de defensas flexibles de triple hoja, conocidas como guardrails.

Finalizó la excavación del nuevo túnel de acceso al paddock

Otro de los avances importantes fue la finalización de la excavación del túnel que conectará la avenida Roca con el paddock de los equipos.

La nueva conexión permitirá que camiones, motorhomes y vehículos de asistencia ingresen a esa zona sin necesidad de circular sobre la pista. Tendrá un carril por sentido, una altura libre de 4,60 metros y una pasarela peatonal con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

El túnel pasará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1, y tendrá una extensión cercana a los 400 metros entre sus rampas. Para su construcción se excavaron 25.000 metros cúbicos de tierra y se prevé utilizar otros 7.500 metros cúbicos de hormigón para la estructura.

Hasta ahora, el autódromo contaba con un único paso bajo nivel, cuyas dimensiones permitían el tránsito de vehículos livianos, pero limitaban el ingreso de unidades de gran porte. Por esa razón, los camiones y otros vehículos de asistencia debían utilizar la pista para llegar a los boxes.

La nueva infraestructura busca resolver esa limitación y adecuar el circuito a las exigencias de las principales categorías internacionales.

Con la presentación del proyecto ante Domenicali y el avance de las obras, Buenos Aires busca acercarse a un objetivo que todavía depende de las evaluaciones y decisiones de la Fórmula 1: volver a recibir un Gran Premio en el país.