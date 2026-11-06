El arquero de Belgrano se quedó afuera de la convocatoria de Uruguay

La Selección de Uruguay dio a conocer su lista de convocados para los compromisos internacionales de noviembre y la nómina trajo una fuerte repercusión en el mundo Belgrano. El arquero celeste, Thiago Cardozo, finalmente no fue citado por el director técnico Diego Forlán, por lo que no formará parte de la delegación de la Celeste para los amistosos de la próxima fecha FIFA en la que los uruguayos enfrentarán a Argentina en cancha de Boca.

El arquero uruguayo venía completando buenas actuaciones bajo los tres palos del conjunto de Alberdi, lo que alimentaba la ilusión de volver a vestir la camiseta de su país. Sin embargo, el entrenador charrúa optó por otras variantes para custodiar el arco uruguayo en esta ventana internacional de fin de año.

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Lista definitiva de Diego Forlán para los amistosos con Argentina y República Dominicana por Fecha FIFA ?? https://t.co/hUkNrSRGfi — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 6, 2026

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Pese al trago amargo de perderse la convocatoria de la selección mayor, la noticia le genera un alivio al cuerpo técnico de Belgrano. Al no tener que viajar con su seleccionado, Cardozo permanecerá en Córdoba trabajando a la par del grupo.

Esto le permitirá estar al 100% desde lo físico y lo mental para enfocarse de lleno en los próximos desafíos del Pirata en la Liga Profesional, donde su presencia es clave para las aspiraciones del equipo en el cierre de la temporada.