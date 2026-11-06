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El arquero de Belgrano se quedó afuera de la convocatoria de Uruguay

Thiago Cardozo no forma parte de la nómina definitiva para los amistosos de la Celeste, entre ellos, el partido ante Argentina.

06/11/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

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Cardozo se queda en Córdoba

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La Selección de Uruguay dio a conocer su lista de convocados para los compromisos internacionales de noviembre y la nómina trajo una fuerte repercusión en el mundo Belgrano. El arquero celeste, Thiago Cardozo, finalmente no fue citado por el director técnico Diego Forlán, por lo que no formará parte de la delegación de la Celeste para los amistosos de la próxima fecha FIFA en la que los uruguayos enfrentarán a Argentina en cancha de Boca.

El arquero uruguayo venía completando buenas actuaciones bajo los tres palos del conjunto de Alberdi, lo que alimentaba la ilusión de volver a vestir la camiseta de su país. Sin embargo, el entrenador charrúa optó por otras variantes para custodiar el arco uruguayo en esta ventana internacional de fin de año.

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Pese al trago amargo de perderse la convocatoria de la selección mayor, la noticia le genera un alivio al cuerpo técnico de Belgrano. Al no tener que viajar con su seleccionado, Cardozo permanecerá en Córdoba trabajando a la par del grupo.

Esto le permitirá estar al 100% desde lo físico y lo mental para enfocarse de lleno en los próximos desafíos del Pirata en la Liga Profesional, donde su presencia es clave para las aspiraciones del equipo en el cierre de la temporada.

Lectura rápida

¿Qué hizo la Selección de Uruguay? Anunció su lista de convocados para los compromisos internacionales de noviembre.

¿Quién no fue citado para la selección? El arquero Thiago Cardozo no fue convocado por el director técnico Diego Forlán.

¿Dónde permanecerá Cardozo? Permanecerá en Córdoba trabajando con el equipo de Belgrano.

¿Cómo afecta esto a Belgrano? Le genera alivio al cuerpo técnico, ya que Cardozo podrá enfocarse en la Liga Profesional.

¿Por qué es importante la presencia de Cardozo? Su presencia es clave para las aspiraciones del equipo en el cierre de la temporada.

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