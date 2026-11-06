Al menos 30 fallecidos tras ataques aéreos en un mercado de Yemen

FOTO: Al menos 30 personas mueren en ataques aéreos contra un mercado en el suroeste de Yemen

Una serie de ataques aéreos alcanzó un mercado en el suroeste de Yemen el viernes y provocó la muerte de al menos 30 personas, según un funcionario de los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Este ataque se considera uno de los más mortales desde que se reanudaron los combates entre el grupo rebelde y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

Otras ocho personas resultaron heridas en los ataques aéreos contra el mercado de al-Waziyah, en la provincia de Taiz, según el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alsabahi, quien compartió la información en la red social X.

El ejército yemení, respaldado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad del mortífero ataque aéreo. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de ambas partes.

Taiz está mayormente controlada por los hutíes, quienes han sitiado la capital provincial, donde se encuentran el gobierno aliado de Arabia Saudí y sus fuerzas. Imágenes emitidas por Al-Masirah mostraron columnas de humo elevándose desde el lugar, con un edificio dañado que contenía alimentos enlatados, vehículos destruidos, cajas de fruta esparcidas y escombros.

Las autoridades afiliadas al gobierno yemení en Taiz culparon a los hutíes del ataque y afirmaron que no se llevaron a cabo ataques aéreos en la zona. Yahya Saree, portavoz militar hutí, indicó que tres ataques aéreos alcanzaron el mercado de al-Hadara en al-Waziyah, alrededor de las 7 de la mañana. Culpó a Arabia Saudí de la ofensiva, sosteniendo que varios aviones de combate despegaron de la base aérea de Khamis Mushait y abandonaron la provincia de Taiz alrededor de las 8 de la mañana, aunque no aportó pruebas.

Hasta el momento, el Ministerio de Información de Arabia Saudí no ha respondido a las solicitudes de comentarios. No se sabe cuántas personas había en el mercado a primera hora del día, aunque esos lugares suelen estar concurridos los viernes, día libre en gran parte del mundo árabe.

La oficina provincial de medios reconoció en un comunicado en Facebook que se había producido un ataque contra el concurrido mercado y señaló que hubo víctimas, pero no ofreció detalles. Añadió que los "ataques indiscriminados con misiles hutíes", incluidos misiles balísticos, ponen en peligro la vida de los civiles, afirmando que los mercados y las zonas pobladas deben ser protegidos.

El mes pasado, los hutíes atacaron a las fuerzas del gobierno yemení con misiles balísticos, matando al menos a 75 soldados en un campamento militar y hiriendo a unos 200 reclutas en la provincia sureña de Shabwa. Los rebeldes reconocieron en ese momento que habían atacado el campamento.

En septiembre, los rebeldes hutíes acusaron a Arabia Saudí de atacar una prisión en el norte del país, donde los ataques de la coalición causaron el colapso del edificio, resultando en al menos 23 muertos.

En el mismo mes, los hutíes intensificaron su avance sobre Taiz, una puerta de entrada estratégica al sur de Yemen, tras la captura de la ciudad portuaria de Mokha, vital para controlar el transporte marítimo a través del mar Rojo.

Los rebeldes han estrechado su cerco sobre Taiz, controlada por el gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que agrava una situación humanitaria ya desesperada entre los civiles, quienes tienen dificultades para conseguir agua potable y alimentos debido a las restricciones impuestas por los hutíes.

En las colinas que rodean Taiz, las fuerzas gubernamentales intentan repeler a los rebeldes, pero se enfrentan a una fuerte resistencia, especialmente al este de la ciudad. Los analistas señalan que tomar el control de Taiz es vital para el grupo si busca avanzar hacia el sur, hacia Aden y Lahj, aunque esto no será fácil, según opiniones previas de expertos.