Mar del Plata celebra el inicio de su 41° Festival Internacional de Cine con salas llenas

FOTO: El Festival de Cine de Mar del Plata abrió con salas agotadas y fuerte respaldo internacional.

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio inicio a su 41.ª edición con un éxito notable, vendiendo más de 30.000 entradas anticipadas y agotando más de 40 funciones. Este evento, que se desarrolla hasta el 15 de noviembre, presenta más de 150 películas de diversas procedencias, lo que eleva las expectativas sobre su continuidad como festival de categoría Clase A.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Teatro Auditorium, donde la Sala Astor Piazzolla estuvo colmada de espectadores. La apertura fue conducida por Teté Coustarot y Guido Záffora, y contó con la presencia de reconocidas figuras del cine y la televisión, como Cecilia Roth, Eva De Dominici, Andrea Rincón y Esmeralda Mitre, quienes desfilaron por la alfombra roja antes del evento.

Los directores artísticos, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, junto al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, resaltaron la positiva respuesta del público y el interés en una programación que incluye producciones de distintos países.

Esta convocatoria se produce tras las preocupaciones expresadas por los organizadores sobre la permanencia de la categoría Clase A, que posiciona al festival marplatense entre los más reconocidos internacionalmente y lo distingue como el único de América Latina con tal clasificación permanente.

En este sentido, Lerman aseguró que la continuidad de esta clasificación está garantizada, argumentando que las inquietudes eran de carácter personal. Por su parte, Pirovano destacó que el festival siempre ha contado con una buena respuesta de los espectadores y cuestionó la tendencia a evaluar estos eventos únicamente por la cantidad de público.

La programación de este año incluye películas que han sido presentadas en importantes circuitos internacionales, competiciones de largometrajes y cortometrajes, así como retrospectivas y secciones dedicadas al cine de género y producciones para niños y jóvenes. Entre los títulos destacados se encuentran "Paper Tiger", de James Gray; "Ink", de Danny Boyle; "Elsinore", de Simon Stone; y "Fjord", de Cristian Mungiu. También se presentarán producciones argentinas como "Parque Lezama", de Juan José Campanella; "Pepita, la pistolera", de Lucía Puenzo; y "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé.

La película inaugural fue "Wild Horse Nine" ("Caballo salvaje nueve"), dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, junto a Mariana Di Girolamo y Ailín Salas. Los realizadores enviaron saludos especiales que se compartieron durante la presentación.

La alfombra roja también recibió a otros invitados como Malena Sánchez, Maite Lanata, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Romina Ricci, Nai Awada, Eial Moldavsky, Gastón Dalmau y Edda Bustamante.

Durante la ceremonia, se honró al compositor Emilio Kauderer, conocido por su contribución a la música cinematográfica argentina y autor de numerosas bandas sonoras. Esta edición también rinde homenaje a realizadores y artistas nacionales como Alejandro Agresti y Natalia Oreiro.

Además de las competencias, el festival se expande a otros espacios de la ciudad: el Teatro Municipal Colón ofrecerá funciones gratuitas y Villa Victoria Ocampo contará con una pantalla gigante para proyecciones durante diez noches. La región nórdica será la Invitada de Honor y se introducirán propuestas relacionadas con la tecnología y la industria audiovisual, como Ventana Sur Tech y el programa INCAA Impulsa.

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Auditorium, los cines del Paseo Aldrey y el complejo Ambassador. Las entradas generales tienen un costo de $5.000, mientras que estudiantes y jubilados pueden acceder a una tarifa de $3.000. También se ofrecen paquetes de cinco películas por $15.000 y de diez por $25.000.

Con este inicio, el festival más importante del país enfrenta el reto de mantener su proyección internacional y muestra una respuesta positiva del público en un contexto desafiante para la exhibición cinematográfica y la industria audiovisual argentina.