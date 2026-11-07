Detuvieron al cantante de Ke Personajes tras una presunta agresión a un policía en un casino

Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, fue detenido este sábado por la madrugada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras un altercado en el que habría golpeado a un policía que le impidió ingresar a un casino que estaba cerrado.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.45, cuando el artista intentó acceder al establecimiento. Según fuentes policiales citadas por Infobae, Noir agredió al agente, de 40 años, que cumplía tareas de seguridad en el lugar, y le provocó lesiones en el rostro.

De acuerdo con esa versión, el cantante se encontraba alterado y reaccionó de manera violenta ante la presencia de los efectivos. El medio informó que accedió a una fotografía de las heridas del policía.

Junto al músico fue detenido Nicolás Gómez, de 29 años, identificado como amigo del artista, quien también se encontraba en el lugar. El reporte policial sostuvo que los agentes utilizaron la "fuerza mínima e indispensable" durante el procedimiento.

Medios locales señalaron que los cortes en el rostro del policía podrían haber sido causados por los anillos que llevaba el cantante. Esa posibilidad fue mencionada como una hipótesis sobre el origen de las lesiones.

En la causa intervino el fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso el traslado de Noir a la alcaidía de la Comisaría Primera. El artista quedó detenido por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.