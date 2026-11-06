Virginia Gallardo compartió su invitación de Milei para el encuentro con el Papa y causó revuelo

FOTO: Virginia Gallardo fue invitada por Milei al encuentro con el papa y los comentarios se salieron de control

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La diputada y ex vedette Virginia Gallardo hizo pública la invitación que recibió del presidente Javier Milei para asistir a un encuentro con el papa León XIV. La publicación generó una avalancha de críticas entre sus seguidores.

Gallardo compartió la convocatoria con el siguiente texto: "El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático' que se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 18:30, en el Palacio Libertad". En la imagen, se puede observar una fotografía editada del papa León XIV, junto a un recorte de la funcionaria y su hija, Martina Rojas, ambas vestidas de blanco y con una iluminación que resalta el momento.

En su posteo, la diputada expresó: "¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre. Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer".

La imagen utilizada en la postal editada corresponde al momento en que Gallardo juró como diputada, acompañada por su pequeña. Los comentarios en la publicación no tardaron en llegar: "Mi tía cuando aprende a editar fotos", "Hay que practicar más la empatía y la solidaridad hacia el prójimo", "El nivel de cinismo", "Vir, imaginate ser empática y pensar en el prójimo", "Viene el papá después de 40 años y lo recibe Virginia Gallardo" y "Ahora después de hablar pestes de la iglesia católica, Milei no resiste un archivo".