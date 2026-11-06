Cadena3 en la presentación del nuevo Volkswagen Golf GTI, volvió la leyenda

Volkswagen presenta en Argentina el nuevo Golf GTI. A 50 años del lanzamiento de su primera versión, el modelo vuelve al país con una propuesta que combina prestaciones deportivas, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano. Su diseño conserva los rasgos que identifican al GTI desde 1976 y renueva su vínculo con los fanáticos argentinos.

El nuevo Golf GTI contará con un motor naftero 2.0 TSI de cuatro cilindros que entrega 265 CV de potencia y 370 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague DSG de siete velocidades, con levas al volante.

La tracción delantera se complementa con dirección progresiva, suspensión deportiva y eje trasero multilink. El selector de perfiles de conducción permite ajustar la respuesta del vehículo según las preferencias del conductor.

El modelo equipa frenos a disco en las cuatro ruedas, cálipers pintados en rojo y llantas de aleación ligera “Jerez” de 18 pulgadas, con neumáticos 225/40 R18.

Una identidad inconfundible

El nuevo Golf GTI conserva los elementos característicos de su diseño. En el frente se destacan el paragolpes deportivo, la rejilla con estructura de panal, una franja LED y el logotipo Volkswagen iluminado.

El sistema de iluminación incluye faros delanteros IQ.LIGHT LED Matrix, faros antiniebla con función de luz de curva y faros traseros LED 3D con indicadores de giro dinámicos. En la parte posterior, la doble salida de escape completa el diseño deportivo.

El modelo estará disponible en cuatro colores: Blanco Puro, Gris Grafito, Gris Mercurio y Negro Eclipse.

Deportividad y confort en el interior

El habitáculo incorpora asientos delanteros deportivos con tapizado de cuero, calefacción y ventilación. El asiento del conductor ofrece regulación eléctrica, memoria y ajuste lumbar eléctrico.

El volante multifunción revestido en cuero cuenta con levas y calefacción. Los pedales y el reposapiés de acero inoxidable cepillado, junto con las inserciones decorativas “Mesh” en color Carbon Grey, completan la ambientación interior. También dispone de techo solar panorámico e iluminación ambiental configurable en 30 colores.

El puesto de conducción combina el instrumental digital Digital Cockpit Pro con un sistema multimedia de pantalla de 12,9 pulgadas, navegación y asistente de voz IDA. La conectividad inalámbrica App-Connect permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento incluye cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y sistema de sonido Harman Kardon con subwoofer.

Además, ofrece climatizador Air Care Climatronic de tres zonas, acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Cuenta también con espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores de regulación eléctrica y calefaccionados.

Seguridad y asistencias a la conducción

El nuevo Golf GTI incorpora control de velocidad crucero adaptativo ACC con función Stop & Go, asistente de mantenimiento de carril Lane Assist, asistente de cambio de carril Side Assist y asistente de salida de estacionamiento.

También dispone de Front Assist con detección de peatones y Dynamic Light Assist para la gestión de las luces altas. El equipamiento de seguridad incluye control electrónico de estabilidad, sistema de control de presión de los neumáticos y sistema de protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash.

Los siete airbags se distribuyen en dos frontales, dos laterales delanteros, dos de cortina con cobertura para las plazas delanteras y traseras, y uno central entre el conductor y el acompañante.

El modelo cuenta además con anclajes ISOFIX, alerta visual y acústica de cinturones de seguridad y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Tres letras y 50 años de historia

Desde su lanzamiento en 1976, el Golf GTI combina el carácter de un deportivo con la practicidad de un vehículo de uso cotidiano. Su regreso a la Argentina coincide con el 50.º aniversario del modelo y abre un nuevo capítulo de su historia en el país.

El nuevo Golf GTI se ofrece a un precio de USD 65.000, con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, e incluye los primeros tres servicios de mantenimiento.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Termas de Río Hondo/Santiago del Estero.