Montiel pidió reducir la sanción y River espera la posibilidad de utilizarlo en cuartos

Gonzalo Montiel presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para pedir que le reduzcan las tres fechas de suspensión que recibió por su expulsión en el Superclásico. River esperaba una respuesta favorable de cara a los playoffs, aunque la resolución definitiva todavía estaba pendiente.

La expulsión ocurrió durante el Superclásico ante Boca en La Bombonera, por una infracción que fue sancionada como juego brusco grave. El castigo inicial de tres fechas dejaba a Montiel afuera de los octavos de final y también de un eventual encuentro de cuartos. Si la suspensión se mantenía sin cambios, recién podía volver en una semifinal, una demora que el jugador y el club intentaron evitar con la presentación.

La infracción fue sobre Lautaro Blanco, y Gonzalo Montiel centró allí los argumentos de su descargo. Sostuvo que había intentado disputar la pelota y que no buscó aplicarle un puntapié al jugador de Boca; también planteó que no actuó con excesiva fuerza. El defensor comparó esa acción con otra jugada de Blanco, ocurrida minutos antes y sancionada con tarjeta amarilla. Con ese contraste, cuestionó la diferencia de criterio y la severidad de la pena.

River consideraba exagerada la sanción y apoyaba su reclamo en los antecedentes disciplinarios del campeonato. Durante el Torneo Clausura hubo otros once casos de expulsiones por juego brusco grave: ocho terminaron con dos fechas de suspensión y tres, con una. Montiel fue el primer jugador del torneo que recibió tres jornadas por esa infracción. La diferencia entre su castigo y las penas aplicadas en los otros casos alimentó el planteo del club para que se revisara la decisión.

Montiel y River buscaban que la suspensión quedara reducida a una fecha, ya cumplida por el defensor al ausentarse en el triunfo frente a Aldosivi. El objetivo era que el lateral pudiera volver en los octavos de final, en lugar de seguir afuera durante la primera ronda y un eventual cruce de cuartos. Esa habilitación dependía de que el Tribunal aceptara el pedido.

La sanción original no podía apelarse formalmente porque era inferior a diez fechas. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina conserva la facultad de dar por cumplida una suspensión o reducirla si considera que existen motivos para hacerlo. El descargo abría así una posibilidad de modificar el castigo sin constituir una apelación tradicional, mientras la decisión final seguía pendiente.

El entrenador interino Leonardo Ponzio había utilizado a Giovanni González como reemplazante del lateral derecho en Mar del Plata. Recuperar a Montiel le permitiría volver a contar con un titular habitual de la defensa y sumar experiencia para una etapa eliminatoria en la que River no tendría margen de error. Ponzio seguía con la planificación de los octavos mientras esperaba la resolución sobre la sanción.

EL DESCARGO

“En descargo de lo informado, solicito que se examine la jugada para reevaluar la acción. Voy a disputar la pelota con el jugador rival que la alcanza antes, no era mi intención "aplicar un puntapié". Tampoco la pierna extendida iba con "fuerza alta", trato de alcanzar el balón”

”El criterio que se aplicó en una jugada similar anterior debió ser el mismo en mi caso, sancionable con amarilla”.