La Unión Europea señala a TikTok por violar normas digitales con su algoritmo de videos

LONDRES (AP) — La Unión Europea ha acusado a TikTok de violar las normas digitales del bloque al permitir que su algoritmo ofrezca a los usuarios un flujo constante de videos personalizados. Según las autoridades, algunos de estos contenidos podrían afectar negativamente la salud mental y la percepción de la imagen corporal de los usuarios.

El brazo ejecutivo del bloque de 27 naciones ha solicitado que la plataforma de videos cortos modifique su diseño del feed "Para ti", con el fin de que los usuarios tengan un mayor control sobre el contenido que desean evitar. Esta solicitud se realizó el viernes, destacando que la plataforma no ha evaluado adecuadamente cómo sus sistemas de recomendación pueden llevar a los usuarios a "madrigueras" que amenazan su bienestar. Estos clips de video son seleccionados en función de lo que los usuarios han visto o marcado como "me gusta" anteriormente, incluso si se trata de temas potencialmente dañinos, como la pérdida de peso o problemas de salud mental.

Desde TikTok, se ha respondido a estas acusaciones afirmando que las conclusiones de la Comisión Europea son "fundamentalmente inexactas y distorsionan la arquitectura de nuestra plataforma y nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios". La compañía subrayó su compromiso con la protección de su comunidad y el control que brindan a los usuarios sobre su experiencia de contenido.

La empresa tendrá la oportunidad de presentar su defensa antes de que la Comisión Europea tome una decisión final, que podría incluir sanciones de hasta el 6% de sus ingresos anuales. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, destacó que cada vez que un usuario interactúa con un video, el algoritmo tiende a ofrecer contenido similar, lo que puede llevar a los usuarios a "madrigueras" de las cuales es difícil escapar.

Virkkunen también añadió que las conclusiones preliminares indican que TikTok debe intensificar sus esfuerzos para proteger el bienestar de sus usuarios, especialmente de los menores. Aunque la plataforma ha implementado algunas medidas, como un botón de "no me interesa", la comisión considera que estas no son efectivas para reducir la frecuencia con la que se recomiendan contenidos dañinos.

Los reguladores europeos han expresado su deseo de que TikTok realice modificaciones en su feed "Para ti", incluyendo un mayor énfasis en las "preferencias explícitas" de los usuarios, dejar de basar las recomendaciones en el tiempo de visualización y hacer que los controles de usuario sean más accesibles.

Esta acusación se suma a un conjunto de acciones regulatorias dirigidas a TikTok por parte de las autoridades de la Unión Europea, que están utilizando la Ley de Servicios Digitales para exigir que las empresas tecnológicas se ajusten a un marco normativo bajo la amenaza de sanciones económicas significativas. La Comisión Europea inició su investigación sobre las posibles violaciones de la ley hace más de dos años y, hasta la fecha, ha emitido otros dos informes preliminares que acusan a la plataforma de contar con funciones de "diseño adictivo" que fomentan el uso compulsivo entre los niños y de no proteger adecuadamente los derechos de privacidad de los menores.