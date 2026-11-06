Femicidio en Recreo: los tres acusados seguirán presos por el crimen de María Santillán

La investigación por el femicidio de María Celeste Santillán, cuyo cuerpo fue encontrado en un campo de trigo de la ciudad de Recreo, sumó una resolución clave. La Justicia de Santa Fe ordenó que los tres hombres señalados por el crimen permanezcan detenidos mientras continúa el proceso judicial. La medida fue dispuesta por el juez Octavio Silva, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la causa, la participación de los sospechosos.

Los imputados son José Hernán Lezcano, Sebastián Santiago Maidana y Walter Gerardo Servín, acusados de haber intervenido conjuntamente en el asesinato de la mujer. Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, el magistrado hizo lugar al planteo de las fiscales María Rosario Haeffeli y Agostina Aimi y ordenó la prisión preventiva sin plazo para los tres detenidos.

El crimen se habría cometido entre el 25 y el 26 de octubre en el barrio Mocoví, en inmediaciones de las calles Alberdi y Misiones. Santillán vivía en un rancho en condiciones de extrema precariedad y atravesaba una situación de consumo problemático. Según los resultados de la autopsia, murió por asfixia provocada por la compresión de su cuello con una soga. Luego, su cuerpo fue trasladado y abandonado entre la vegetación de un terreno rural sembrado con trigo.

La ubicación del cadáver se conoció después de que Servín se acercara a una vecina para comunicarle que había encontrado el cuerpo en el predio. Ese episodio se convirtió en uno de los puntos centrales de una investigación que permitió identificar y detener a los tres sospechosos.

Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó declaraciones de más de diez vecinos del barrio Mocoví. Los testimonios permitieron establecer que Santillán mantenía un contacto frecuente con los imputados y que los cuatro solían permanecer juntos durante buena parte del día. Algunos testigos también señalaron que se reunían habitualmente en un cañaveral de la zona para consumir crack.

Otro aspecto que reforzó la sospecha de participación fue el estado físico de dos de los detenidos. Servín y Lezcano presentaban lesiones recientes cuando fueron arrestados, cuya antigüedad fue estimada entre uno y tres días. Para las fiscales, ese dato resulta significativo porque coincide con el período en el que se produjo el femicidio. A esto se suman los estudios biológicos que todavía están en desarrollo, entre ellos los análisis de muestras tomadas del cuerpo de la víctima para determinar la posible presencia de material genético. La conducta posterior de los acusados también fue cuestionada durante la audiencia.

Las defensas, en tanto, rechazaron la posibilidad de que sus representados continuaran privados de la libertad. La defensora pública Leticia Feraudo cuestionó que la Fiscalía pudiera atribuirles una actuación conjunta y afirmó que todavía no se habían presentado pruebas concretas que demostraran la existencia de un acuerdo previo entre los tres. También señaló que no hay resultados genéticos que vinculen directamente a sus defendidos con el asesinato.

Al analizar los planteos de ambas partes, el juez Silva entendió que los elementos reunidos hasta el momento permitían sostener la hipótesis de que los tres hombres participaron en el crimen. También aclaró que, para considerar a varias personas coautoras de un delito, no es indispensable demostrar que cada una cumplió una función diferente, sino que puede existir una intervención conjunta en su ejecución.

El magistrado también valoró las lesiones que presentaban dos de los sospechosos y las contradicciones detectadas en las declaraciones de Maidana. Entre los testimonios que consideró relevantes, mencionó el de una vecina que afirmó haber visto a uno de los acusados regresar el lunes 26 de octubre con olor a Fernandito. Cerca del sitio donde apareció el cadáver, además, los investigadores encontraron una botella de esa bebida.

Aunque el juez descartó la agravante relacionada con el vínculo de pareja que había sido planteada para dos de los imputados, mantuvo la calificación de femicidio para los tres. Otro de los factores determinantes para ordenar la prisión preventiva fue el posible entorpecimiento de la investigación.

La investigación por el femicidio de María Celeste Santillán seguirá adelante con los tres hombres bajo prisión preventiva.