Escuelas de EE.UU. implementan programas de reciclaje de comida para combatir el desperdicio

LAWRENCEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — En un esfuerzo por reducir el desperdicio de alimentos, ahorrar costos y educar a los estudiantes sobre la cadena alimenticia, varias escuelas en Estados Unidos están implementando programas de reciclaje de comida. En la escuela primaria Lovin, ubicada en Lawrenceville, Georgia, los alumnos participan activamente en la recolección de restos de almuerzo, como corazones de manzana, cáscaras de plátano y tallos de uva, que son enviados a un contenedor de compostaje al aire libre. Asimismo, los estudiantes pueden colocar leche sin abrir en un refrigerador comunitario para que otros la consuman o se la lleven a casa. Los restos de ensalada no consumidos son alimentados a las aves en el gallinero de la escuela.

La primaria Lovin, situada a 64 kilómetros (40 millas) al este de Atlanta, se destaca como un ejemplo de las numerosas escuelas en el país que han adoptado prácticas de compostaje, mesas de compartir y adaptaciones en las opciones alimenticias para minimizar el desperdicio en las cafeterías. "Ahora no va mucho al vertedero, y no hay restos por todas partes", afirmó la estudiante Aissatou Brown. "Y se siente como si estuviéramos salvando el planeta".

Las escuelas públicas en EE.UU. sirven más de 30 millones de almuerzos diarios, de acuerdo con datos federales. Sin embargo, los expertos advierten que anualmente se desperdician toneladas de comida, lo que no solo representa una pérdida económica para las instituciones, sino que también contribuye a la emisión de metano en los vertederos. Iniciativas de recuperación, reciclaje y compostaje han demostrado reducir este desperdicio, aunque presentan desafíos.

En ocasiones, las soluciones son tan simples como elegir mejores opciones de alimentos, como nuggets de pollo, o utilizar bolsas de basura transparentes que permitan visualizar mejor el desperdicio, según explicó Carmen Byker Shanks, directora de estrategia científica del Center for Nutrition and Health Impact. "Las razones del desperdicio pueden variar de una escuela a otra", señaló.

Shanks también destacó que cuando se involucra a los estudiantes en la búsqueda de soluciones, y el personal de nutrición responde a sus propuestas, junto con la colaboración de los docentes, los resultados son más exitosos. "Reducir el desperdicio mientras ayudamos a los niños a comer más de su comida apoya su aprendizaje", agregó.

La escuela Lovin llevó a cabo su primera auditoría de alimentos en 2018, tras recibir financiamiento del programa Food Waste Warriors del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Durante esta auditoría, los alumnos clasificaron 267 kilogramos (589 libras) de alimentos desechados, que incluían 33 kilogramos (74 libras) de frutas y verduras y 54 kilogramos (120 libras) de artículos recuperables en un solo periodo de almuerzo de dos horas, como informó Gerin Hennebaul, encargado de las iniciativas de agricultura y ciencia en la escuela.

Como respuesta a estos hallazgos, los estudiantes crearon anuncios y carteles para fomentar la reducción del desperdicio. Se implementó una mesa de compartir y un refrigerador para artículos no consumidos. Como resultado, el desperdicio disminuyó casi un tercio en la siguiente auditoría, realizada meses después.

En otoño de 2021, Lovin recibió una subvención para compostaje. Actualmente, los estudiantes recolectan y pesan sus restos, los cuales son llevados al contenedor exterior por el jardinero. La cantidad de desechos aumentó al expandir el compostaje a todos los niveles de grado, lo que llevó a la construcción de contenedores de vermicompostaje y a compartir los desechos con una organización local sin fines de lucro, Creative Enterprises, para su uso en el jardín.

Los productos no reclamados al final de la semana ahora abastecen la despensa de alimentos de Lovin para los miembros de la comunidad que lo necesitan. En la actualidad, no es inusual que la escuela composte alrededor de 45,4 kilogramos (100 libras) de productos agrícolas en una semana, y los alumnos suelen reunir aproximadamente 100 artículos de la mesa de compartir en cada almuerzo.

"Nuestra cafetería se ha transformado en otro salón de clases, y los estudiantes aprenden sin darse cuenta", expresó Hennebaul. "Es gratificante escuchar a los niños decir: 'ahora hacemos compostaje en casa' o 'construimos un gallinero en casa'. Queremos que esto se replique en otras escuelas".

En el sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, que atiende a más de 76.000 estudiantes, también se han implementado mesas de compartir y algunas prácticas de compostaje. Su proyecto más destacado es una granja educativa de 33 acres (13,4 hectáreas) que enseña a los estudiantes sobre la producción de alimentos y la importancia de no desperdiciar.

Anne Rosenthal, especialista en temas alimenticios del distrito, destacó que es fundamental que los estudiantes tengan experiencias prácticas con frutas y verduras para desarrollar interés en opciones saludables en la cafetería. "Muchos de ellos son conscientes de temas de justicia ambiental y contaminación, lo que hace que la reducción del desperdicio les resuene más", agregó.

El distrito también participa en el programa Food Waste Warriors, uno de los recursos más importantes para ayudar a las escuelas a combatir el desperdicio de alimentos. Este programa ha colaborado con más de 1.000 escuelas y ha logrado que algunas reduzcan el desperdicio hasta en un 70%.

Un análisis del WWF en 2019, que abarcó 46 escuelas en ocho estados, estimó que las escuelas en EE.UU. podrían estar desperdiciando alrededor de 530.000 toneladas de alimentos al año, lo que representa un costo de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, el informe reconoció que esta cifra se basa en una muestra limitada.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. también ofrece recursos para que las escuelas disminuyan el desperdicio, incluyendo guías para realizar auditorías y crear mesas de compartir. Otras recomendaciones incluyen programar recreos antes del almuerzo y extender el tiempo destinado a la comida. Un portavoz del departamento mencionó que también es crucial que las escuelas revisen sus métodos de compra y preparación de alimentos.

La implementación de nuevas estrategias puede verse obstaculizada por los presupuestos escolares, ya que los administradores enfrentan decisiones complejas en relación con salarios y materiales. El compostaje, que puede ser obligatorio en algunos estados, a menudo requiere más personal.

Además, los distritos deben cumplir con requisitos federales relacionados con comidas equilibradas y normas de seguridad alimentaria. Aunque estas regulaciones son importantes, pueden limitar la flexibilidad para experimentar con nuevos enfoques. "Existen numerosas restricciones que dificultan la atención a este tema", indicó Pete Pearson, vicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza. Afirmó que la configuración actual de las cafeterías no siempre evita que los niños desechén comida, a pesar de que millones de ellos enfrentan inseguridad alimentaria en todo el país.

Involucrar a los estudiantes en el proceso es clave para encontrar soluciones, según Pearson. "Cuanto más participen los estudiantes en este recorrido, mayor será el impacto de estos programas".