León XIV afirmó que su visita a Argentina será un "homenaje al papa Francisco"

El papa León XIV aseguró que nunca tuvo dudas sobre la realización de su gira por Sudamérica, pese a las inquietudes que habían surgido por su estado de salud luego de la operación a la que fue sometido en el hospital Gemelli. Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hacia Montevideo, el Pontífice afirmó que se siente bien y agradeció el acompañamiento de los profesionales médicos que integran la comitiva.

“Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje. Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo”, expresó ante los 82 periodistas que lo acompañan en el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

“Estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello”, agregó.

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El encuentro con la prensa se produjo aproximadamente una hora y media después del despegue desde el aeropuerto romano de Fiumicino. León XIV saludó a los periodistas en italiano, español e inglés y agradeció el trabajo que realizan para difundir “el mensaje de Dios de paz y bondad para todos”.

El sentido de la gira y su regreso a Perú

El Papa explicó que el objetivo central del viaje es acercarse a los pueblos y sus culturas, y llevarles un mensaje de esperanza. En ese sentido, definió la visita como parte de la misión del obispo de Roma: “Compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena nueva, caminar junto a la gente, expresando esa cercanía que para ellos es tan importante tanto en los momentos de alegría como de tristeza”.

La gira comprende 12 días de actividad, más de 30.000 kilómetros de recorrido, 14 localidades y más de 50 compromisos oficiales, entre encuentros, celebraciones y discursos.

León XIV destacó especialmente la etapa peruana, que tendrá un significado personal por su trayectoria como misionero durante más de dos décadas y por su paso como obispo de Chiclayo, en el norte del país.

“Para mí representa uno de mis muchos hogares. Estoy feliz de poder volver”, manifestó.

Sobre su visita a la Argentina, explicó que también será un homenaje al papa Francisco, ya que viajará al país natal de su antecesor, que no pudo concretar esa visita durante su pontificado. Sin embargo, aclaró que el propósito principal es encontrarse con la sociedad argentina y conocer de cerca esa realidad.

Habló de su salud y envió un mensaje a los pacientes con cáncer

Durante el diálogo con los periodistas, León XIV respondió distintas preguntas sobre su recuperación y su estado físico. Consultado por la operación y por la prioridad que le asigna a la salud dentro de su pontificado, expresó su compromiso de permanecer cerca de quienes atraviesan enfermedades.

También planteó que el acceso a la atención médica debe ser universal: “La sanidad debe ser un derecho para todos”, afirmó.

A las personas que padecen cáncer les transmitió un mensaje de aliento y destacó la importancia de la prevención y los controles médicos: “No tengáis miedo, el diagnóstico precoz es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición”.

El Pontífice contó que durante su estadía en el hospital Gemelli dedicó tiempo a leer el breviario, el libro de oraciones y los periódicos. También reconoció que todavía no retomó la práctica del tenis, aunque anticipó que espera volver a jugar.

Al ser consultado sobre cómo encuentra fuerzas para afrontar una gira de semejante magnitud, respondió: “De la fe; el Señor es muy generoso conmigo”. Y, con humor, agregó que sus claves también son “buenos médicos y una vida sana”.

Presentó a la nueva prefecta de Comunicación del Vaticano

Durante el encuentro, León XIV aprovechó para presentar oficialmente a Montserrat Alvarado, conocida como Montse, quien asumió el 1 de noviembre como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación.

La funcionaria sucede a Paolo Ruffini, quien concluyó su servicio en el organismo. El Papa destacó que su incorporación permitirá sumar experiencia y nuevas herramientas al trabajo de comunicación de la Santa Sede.

“Podemos contar con la valiosa experiencia, la creatividad y la vitalidad de Montse, que nos acompañará en este viaje y ayudará al Vaticano y a mí personalmente en un ámbito fundamental como es el de la comunicación”, señaló.

Su voto en Estados Unidos y un mensaje sobre Ucrania

León XIV también respondió preguntas sobre su participación en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. El Papa, que tiene nacionalidad estadounidense, dijo sentirse orgulloso de su país y de haber ejercido su derecho al voto por correo.

“Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer mi derecho al voto”, expresó. Aclaró que no pudo votar en Perú, del que también es ciudadano, porque no existía la posibilidad técnica de hacerlo a distancia.

En otro tramo de la conversación, se refirió a la situación en Ucrania y a la tregua en Oleshky, que había deseado y promovido. “Gracias a Dios por lo que se ha conseguido, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz”, sostuvo.

Una emoción durante el encuentro con los periodistas

Uno de los momentos más sensibles del vuelo se produjo cuando el Papa recibió una fotografía de Pablo Reneo, un joven que murió de cáncer en septiembre pasado. En la imagen aparecía junto a su novia, Teresa, estrechando la mano de León XIV durante el encuentro que el Pontífice mantuvo en el Movistar Arena, en Madrid, en junio.

La fotografía estaba acompañada por una carta de sus padres, Alberto y Nieves, que recordaron a su hijo como una persona sencilla y llena de vida. León XIV escribió sobre la imagen una dedicatoria: “Con mis bendiciones, León PP. XIV”.

Antes de continuar con el saludo a los periodistas, también recibió distintos obsequios, entre ellos un sombrero andino y una pelota de béisbol de los Chicago White Sox.