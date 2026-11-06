El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira latinoamericana

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y puso en marcha su gira latinoamericana, que también incluirá visitas a la Argentina y Perú. El avión que trasladó al pontífice desde Roma aterrizó en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, donde lo esperaba una comitiva de autoridades eclesiásticas y representantes del Gobierno uruguayo.

El enviado especial de Cadena 3, Ariel Rodríguez, relató desde el lugar el arribo del Santo Padre y los preparativos para su primera actividad oficial en suelo latinoamericano.

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"Uruguay": Por la llegada del Papa León XIV https://t.co/pJsGzn9ikA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 6, 2026

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“Acaba de aterrizar el pastor 1 de ITA Airways en el aeropuerto internacional de Carrasco, con el Papa León XIV y toda la comitiva”, informó Rodríguez durante su salida al aire. Según describió, a pie de pista aguardaban la cúpula de la Iglesia Católica uruguaya, encabezada por monseñor Daniel Sturla, y el presidente Yamandú Orsi.

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El avión había partido desde el aeropuerto romano de Fiumicino a las 3 de la madrugada, hora de Uruguay, con la comitiva papal y unos 80 periodistas internacionales acreditados para cubrir las actividades del Vaticano. Durante el aterrizaje, las banderas del Vaticano y de Uruguay podían verse desde la cabina de la tripulación.

Expectativa en la Plaza Independencia

Mientras el avión completaba su recorrido por la pista, en el centro de Montevideo comenzaban a concentrarse los fieles y visitantes que esperaban la primera aparición pública de León XIV.

Rodríguez describió que la Plaza Independencia se iba colmando de personas, especialmente en las inmediaciones del escenario principal. Allí también se encontraba formado el cuerpo de Blandengues, que tendrá a su cargo el pasillo de honor para el desplazamiento del pontífice junto al presidente Orsi.

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La primera actividad está prevista frente al edificio de la Presidencia uruguaya. Desde la Torre Ejecutiva, León XIV y Orsi se trasladarán hacia el escenario dispuesto en la plaza, donde el Papa pronunciará sus primeras palabras en América Latina.

“Poco a poco se va acercando la gente, está colmando esta Plaza Independencia”, describió el enviado especial de Cadena 3, en el marco de la cobertura de la llegada del pontífice.

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La Argentina, segunda escala de la gira

Después de su paso por Uruguay, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Permanecerá cuatro días en el país, con una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

El pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei. Luego mantendrá una reunión en la Casa Rosada y participará de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La jornada también contempla un mensaje conjunto por cadena nacional.

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Durante su estadía, León XIV celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo; visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

También mantendrá reuniones con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El martes viajará a Córdoba, donde presidirá una celebración multitudinaria y dialogará con integrantes de la Iglesia local.

La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre. Ese día, el Papa recorrerá un complejo penitenciario federal y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

Un operativo especial para la visita papal

La dimensión de la agenda prevista motivó la organización de un operativo especial de seguridad y transporte en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

El dispositivo contempla refuerzos en los servicios de colectivos y trenes, restricciones al tránsito en distintos sectores y modificaciones temporales en aeropuertos y subtes, con el objetivo de facilitar los traslados del pontífice y la participación de los fieles en las actividades.

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Informe de Ariel Rodríguez.