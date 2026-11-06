El nuevo vicepresidente de Paraguay, a Cadena 3: "La confianza se recupera con honestidad"

Asunción - Enviado especial.- Paraguay atraviesa una profunda crisis política, financiera e institucional que derivó en la salida de Santiago Peña y abrió una nueva etapa en la conducción del país. En medio de la incertidumbre y los cuestionamientos por el colapso de Ueno Bank, Antonio Barros, senador y nuevo vicepresidente paraguayo, respondió a Cadena 3 sobre el principal desafío que tendrá la nueva administración.

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Desde el Congreso, donde se desarrollaban las definiciones políticas tras la destitución de Peña, respondió cómo se puede reconstruir la confianza de una sociedad golpeada por la crisis. “Con trabajo, con honestidad y transparencia”, dijo.

La recuperación de la credibilidad ciudadana aparece como uno de los principales desafíos para las nuevas autoridades, en un contexto de fuertes cuestionamientos a la dirigencia política y a los vínculos entre el poder y el sector financiero. Barros también fue consultado sobre el destino de los fondos públicos y la posibilidad de investigar qué ocurrió con los recursos comprometidos en la crisis.

“Por supuesto que sí. La tarea es recuperar los fondos públicos”, aseguró el senador, quien anticipó que se revisarán las actuaciones de los funcionarios vinculados al caso. Consultado específicamente sobre qué sucederá con Óscar Lovera (último ministro de Economía de Peña), respondió que todas las situaciones serán revisadas, aunque evitó adelantar nombres o señalar responsabilidades individuales. “Todos se va a revisar”, expresó.

En su discurso de asunción, el nuevo mandatario Alliana apeló a la responsabilidad y la humildad para afrontar la nueva etapa. “Le pido a mi padre que me ilumine en mi nuevo camino, templanza y humildad para no olvidar que el primer deber de un gobernante es mirar por los desfavorecidos”, expresó.

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También hizo referencia a la historia y a la identidad nacional: “Inclino mi frente ante la patria, ante los héroes que forjaron la nación con sangre”.

Sin embargo, uno de los pasajes centrales de su mensaje estuvo dirigido a los afectados por la crisis bancaria. Alliana prometió que los ahorristas recibirán respuestas y aseguró: “Debemos prometerles a los compatriotas que serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”.

En esa misma línea, anunció que buscará acelerar las medidas para atender los reclamos: “Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas. No quiero tibios, quiero resultados”.

El nuevo presidente también intentó transmitir un mensaje de transparencia frente a los cuestionamientos que atraviesan a las instituciones paraguayas. “Mi transparencia no es negociable. Estaré abierto y colaborativo con los organismos de control, como siempre lo he hecho”, afirmó.

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Finalmente, planteó que el tramo restante del mandato estará enfocado en mejorar la respuesta estatal a las necesidades cotidianas de la población. “En el tramo que resta del mandato nos enfocaremos en que el Estado cumpla los servicios que le debe a la gente”, sostuvo.

El desafío más grande

El malestar también tuvo expresiones contundentes en la calle. Uno de los ciudadanos consultados por Cadena 3 apeló a una comparación bíblica para describir lo que considera una injusticia: “El pueblo es Jesús. Acá tenemos que elegir salvar a Jesús o salvar a Barrabás. Después de dos mil años no estamos entendiendo y parece que están dispuestos a salvar nuevamente a Barrabás y crucificar al pueblo con la impunidad”, manifestó.

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Otro de los testimonios reflejó la incertidumbre de quienes tenían dinero depositado en la entidad. Al ser consultado sobre si todavía tenía ahorros comprometidos, un hombre respondió que sí y contó que acababa de recibir una notificación sobre una supuesta devolución de fondos en otra entidad bancaria, aunque todavía no podía comprobar si el dinero estaba efectivamente disponible.

“Me acaba de llegar el mensaje de que me hicieron la devolución en otro banco que no tengo. Entonces no puedo ver ahora, tengo que llamar al banco, ya no son días hábiles”, relató.

Informe de Jonatan Raimundo, enviado especial a Paraguay.