Con dos músicos nominados, Córdoba estará representada en los premios Grammys Latinos en Las Vegas

La música de Córdoba dirá presente en la 27ª entrega de los Grammys Latinos en Las Vegas, de la mano del director de coro Santiago Serna y del bandoneonista Pablo Jaurena.

En la gala que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena, Serna marcará un hito al convertirse en el primer argentino en recibir el reconocimiento como Educador de Música Latina 2026, mientras que Jaurena competirá en la categoría de Mejor Álbum de Tango por su proyecto discográfico titulado “Fuellerías”.

Al referirse al significado del galardón, Santiago Serna remarcó que la distinción va acompañada de una donación de 10.000 dólares en instrumentos musicales para la escuela de Niños Cantores Domingo Zípoli, lo que transformará la realidad de numerosos estudiantes.

El director cordobés manifestó, en diálogo con Cadena 3, sentirse profundamente halagado a nivel personal e institucional, enfatizando que este valioso equipamiento permitirá dar continuidad y potenciar el trabajo de formación artística que realiza el establecimiento.

Asimismo, Serna fundamentó este logro en la impronta del “Proyecto Zípoli”, un recorrido pedagógico en el que los niños ingresan a los cinco años y cuentan con clases de canto diarias, seguimiento fonoaudiológico y presentaciones habituales en el Teatro San Martín.

El docente recordó, además, la reciente y conmovedora experiencia del coro en Francia, donde la delegación de 25 alumnos interpretó la obra "Lunfardimento", basada en composiciones de Astor Piazzolla, logrando que el público se pusiera de pie y se emocionara hasta las lágrimas durante la ejecución de “Adiós, Nonino”.

Francisco Vidal, Santiago Serna, Pablo Jaurena y Chema Forte.

Por su parte, Pablo Jaurena celebró la nominación de “Fuellerías” a Mejor Álbum de Tango como un reconocimiento de gran valor por provenir del voto de sus propios colegas de la Academia.

El compositor y productor detalló a Cadena 3 que la elaboración de la obra demandó casi tres años de labor ininterrumpida y un despliegue logístico que acumuló 84.000 kilómetros para grabar las sesiones: Tokio, Madrid, París, Medellín, Buenos Aires y Córdoba.

Finalmente, el bandoneonista destacó que el álbum logró reunir a 31 instrumentistas en un enriquecedor cruce generacional, que abarca desde cinco grandes maestros de entre 80 y 90 años —Víctor Lavallén, Néstor Marconi, Rodolfo Mederos, Daniel Binelli y Lisandro Adrover— hasta jóvenes alumnos locales de 22 años.

Jaurena concluyó que esta nominación le otorga una visibilidad fundamental al bandoneón, permitiendo difundir un repertorio que hermana la recreación histórica de piezas sin tocar desde hace 60 años con lenguajes contemporáneos, búsqueda armónica e improvisación.

Entrevista de “Amamos Argentina”. Informe de Francisco Vidal.