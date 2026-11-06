Córdoba dice presente en los premios Grammys Latinos en Las Vegas

La música de Córdoba dirá presente en la 27ª entrega de los Grammys Latinos en Las Vegas, de la mano del director de coro Santiago Serna y del bandoneonista Pablo Jaurena.

Por un lado, la Academia Latina de la?Grabación, en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, le entregará a Santiago Serna, director coral del Coro de Niños Cantores de Córdoba, el Premio al Educador de Música Latina 2026. Serna será reconocido durante la Presentación de los Premios Especiales de La Academia Latina de la Grabación, el 9 de noviembre de 2026, durante la 27ª Edición de la Semana Latin Grammy, en Las Vegas.

El Premio al Educador de Música Latina reconoce a un educador excepcional de la comunidad musical global que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Serna ha dedicado más de una década a la formación de niños y jóvenes a través del canto, en la que ha promovido la excelencia artística, la inclusión musical y la divulgación del legado coral latinoamericano.

Al referirse al significado del galardón, Santiago Serna remarcó que la distinción va acompañada de una donación de 10.000 dólares en instrumentos musicales para la escuela de Niños Cantores Domingo Zípoli, lo que transformará la realidad de numerosos estudiantes.

El director cordobés manifestó, en diálogo con Cadena 3, sentirse profundamente halagado a nivel personal e institucional, enfatizando que este valioso equipamiento permitirá dar continuidad y potenciar el trabajo de formación artística que realiza el establecimiento.

Asimismo, Serna fundamentó este logro en la impronta del “Proyecto Zípoli”, un recorrido pedagógico en el que los niños ingresan a los cinco años y cuentan con clases de canto diarias, seguimiento fonoaudiológico y presentaciones habituales en el Teatro San Martín.

El docente recordó, además, la reciente y conmovedora experiencia del coro en Francia, donde la delegación de 25 alumnos interpretó la obra "Lunfardimento", basada en composiciones de Astor Piazzolla, logrando que el público se pusiera de pie y se emocionara hasta las lágrimas durante la ejecución de “Adiós, Nonino”.

Francisco Vidal, Santiago Serna, Pablo Jaurena y Chema Forte.

Por su parte, Pablo Jaurena celebró la nominación de “Fueyerías” a Mejor Álbum de Tango como un reconocimiento de gran valor por provenir del voto de sus propios colegas de la Academia.

El compositor y productor detalló a Cadena 3 que la elaboración de la obra demandó casi tres años de labor ininterrumpida y un despliegue logístico que acumuló 84.000 kilómetros para grabar las sesiones: Tokio, Madrid, París, Medellín, Buenos Aires y Córdoba.

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Finalmente, el bandoneonista destacó que el álbum logró reunir a 31 instrumentistas en un enriquecedor cruce generacional, que abarca desde cinco grandes maestros de entre 80 y 90 años —Víctor Lavallén, Néstor Marconi, Rodolfo Mederos, Daniel Binelli y Lisandro Adrover— hasta jóvenes alumnos locales de 22 años.

Jaurena concluyó que esta nominación le otorga una visibilidad fundamental al bandoneón, permitiendo difundir un repertorio que hermana la recreación histórica de piezas sin tocar desde hace 60 años con lenguajes contemporáneos, búsqueda armónica e improvisación.

Entrevista de “Amamos Argentina”. Informe de Francisco Vidal.