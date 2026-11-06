Tomás Cuadra y Candelaria Coco Borda, el tenor y la soprano que cantan ópera en el subte porteño

FOTO: Candelaria Coco Borda y Tomás Cuadra, en el estudio de Cadena 3 en Buenos Aires.

Los cantantes líricos Tomás Cuadra (tenor) y Candelaria Coco Borda (soprano) contaron este viernes a Cadena 3 cómo llevaron el arte de la ópera a los vagones y andenes del subterráneo y trenes de Buenos Aires.

Cuadra, quien comenzó a cantar a los ocho años y se formó profesionalmente a partir de los 18, realiza estas presentaciones desde el año 2022 en líneas como la A, la H y la línea Sarmiento.

A través de su proyecto y cuenta de Instagram "Ópera Subterránea", ambos artistas buscan irrumpir en la rutina diaria de los pasajeros con música clásica, regalando momentos de belleza en lugares inesperados.

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Al describir la experiencia de cantar en el transporte público, el tenor remarcó que el mayor desafío es la falta de control sobre el entorno.

Explicó que, a diferencia de una sala tradicional donde las condiciones están minuciosamente calculadas, en el subterráneo resulta imposible predecir qué va a suceder.

Enfrentarse a los ruidos imprevistos del ambiente, la llegada repentina de los vagones o el constante movimiento de la multitud exige una adaptabilidad constante para mantener la calidad de la interpretación.

Por su parte, la soprano Candelaria Coco Borda abordó la complejidad técnica que representa cantar ópera en un espacio abierto y ruidoso.

En diálogo con Cadena 3, la artista enfatizó que la lírica no utiliza micrófonos, por lo que exige un riguroso dominio del cuerpo y de la respiración para proyectar la voz por encima del sonido ambiente o de una orquesta sin lesionarse las cuerdas vocales.

Detalló, además, que esa potencia acústica al natural genera un fuerte impacto inicial en los transeúntes, quienes no están acostumbrados a escuchar semejante despliegue vocal a tan corta distancia.

Asimismo, los músicos explicaron que la preparación de un intérprete lírico combina la disciplina vocal con un profundo trabajo actoral.

Borda señaló que el estudio implica comprender la psicología del personaje, analizar detenidamente el texto y transmitir su carga emotiva a través de matices vocales y expresión corporal.

El reto principal consiste en lograr una inmersión emocional auténtica dentro del rol dramático sin perder la técnica ni el control físico que exige la ejecución musical.

Para finalizar su visita a los estudios de Cadena 3, Cuadra y Borda destacaron el valor de acercar la lírica a todo tipo de público y romper las barreras que suelen distanciar a la ópera de la gente.

Como broche de oro, el dúo regaló una interpretación en vivo del fragmento "Lippen schweigen" ("Los labios callan"), de la célebre opereta “La viuda alegre", de Franz Lehár.

Con su actuación en directo, los cantantes demostraron que el arte lírico conserva un poder inagotable para conmover a los oyentes, ya sea en un gran teatro o en el bullicio cotidiano del subterráneo.

Entrevista de Agustín González.