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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El sorteo número 26607 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 6 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0783, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Mal Tiempo)'.

06/11/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26607, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0783, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0783
2° 0790
3° 2546
4° 2522
5° 1141
6° 2021
7° 9208
8° 8860
9° 4290
10° 1634
11° 5507
12° 3451
13° 5153
14° 4583
15° 5465
16° 6529
17° 2178
18° 0439
19° 9312
20° 1923

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26607 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0783.

¿Qué significa el número 0783?
Se interpreta como A primera (Mal Tiempo).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 0783.

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