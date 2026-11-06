Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

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El número de sorteo 26607, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0783, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0783

2° 0790

3° 2546

4° 2522

5° 1141

6° 2021

7° 9208

8° 8860

9° 4290

10° 1634

11° 5507

12° 3451

13° 5153

14° 4583

15° 5465

16° 6529

17° 2178

18° 0439

19° 9312

20° 1923