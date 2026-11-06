Yamandú Orsi da la bienvenida al papa León XIV en Montevideo: un llamado a la unidad nacional

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo, donde destacó la convivencia y la unidad de la sociedad uruguaya ante los miles de fieles que se acercaron para participar de la ceremonia.

"Una sociedad no es una simple suma de voluntades individuales", expresó el mandatario durante su discurso de bienvenida, en el que también saludó al Pontífice: "Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay".

Orsi también hizo referencia al clima de convivencia democrática y a la estabilidad regional. "Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países", afirmó, antes de remarcar que Uruguay es un lugar donde representantes de distintos partidos políticos y ciudadanos pueden reunirse en paz.

"En este país podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida", sostuvo el presidente, al destacar la posibilidad de que distintos sectores de la sociedad compartan el recibimiento al Papa.