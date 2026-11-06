La llegada del papa León XIV a Argentina genera gran expectativa entre los ciudadanos

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La Argentina se prepara para la llegada del papa León XIV, programada para el próximo domingo 8 de noviembre. Según un estudio de la consultora Delfos, el 55,7% de los argentinos opina que su visita es de gran relevancia para el país.

En contraste, un 33,1% de los encuestados considera que la llegada del Sumo Pontífice no tendrá un impacto significativo. La encuesta también revela que el 67,5% de los participantes está informado sobre la visita de León XIV y algunos detalles relacionados, mientras que un 30,6% reconoce que saben que viene, pero carecen de información específica.

En cuanto a la asistencia a los eventos programados, 4.213.242 argentinos manifestaron su interés en participar de alguna actividad o recorrido en el marco de la visita del papa.

En la provincia de Córdoba, se estima que 1.099.658 personas estarán presentes, lo que representa el 60% de la población local. Al desglosar el total de interesados, se observó que el 14,3% ya ha decidido asistir a algún encuentro y un 12,1% considera probable su participación, lo que suma un 26,4% de los consultados. Por otro lado, el 58,4% indicó que no tiene planes de asistir.

En términos de los lugares donde se espera mayor concurrencia, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona en primer lugar con un 42,8%, seguida por la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con un 31%, y Córdoba, con un 26,2%.

Respecto a la percepción que tiene la población sobre el papa, el 54% de los encuestados sostiene que tiene una imagen positiva de León XIV, donde el 24,9% afirma que su visión es muy buena y el 29,1% la considera buena. En contraposición, un 8,2% manifiesta tener una opinión negativa y el 14% se muestra neutral, mientras que un 23,8% no tiene una opinión definida.

Sobre la creencia religiosa, se destaca que uno de cada cinco argentinos se identifica como no creyente o considera que no tiene los elementos necesarios para creer en un Dios.