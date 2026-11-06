Un amor que nació con Juan Pablo II y se renueva casi 40 años después con León XIV como voluntarios

Hay historias de amor que parecen estar marcadas por el destino y la de Claudia y Lorenzo es una de ellas. Se conocieron en 1987, durante los preparativos y la histórica visita de San Juan Pablo II a Córdoba.

Casi cuatro décadas después, volverán a encontrarse con una experiencia que marcó sus vidas: la llegada de un Papa a la ciudad, esta vez con León XIV.

En aquel entonces, Claudia tenía 18 años y Lorenzo, 22. Ambos participaban como voluntarios en las actividades organizadas para recibir al Pontífice. Ella formaba parte de Acción Católica y él se había inscripto junto a sus hermanos en el grupo de servidores universitarios.

El primer encuentro fue durante una jornada de preparación en el colegio Pío X, donde participaron de una actividad destinada a universitarios y quedaron integrados en el mismo grupo.

Pero fue durante los días de la visita papal cuando comenzó a nacer algo especial. El primer día compartieron largas horas de espera en el puente Santa Fe, aguardando el paso de Juan Pablo II. Allí comenzaron a conversar y conocerse. Al día siguiente, volvieron a coincidir frente a la Catedral y la relación siguió creciendo.

Uno de los recuerdos que ambos conservan de aquella época tiene que ver también con la fe y la figura del Cura Brochero. Claudia recordó que alguien le había entregado a Lorenzo una estampita del santo cordobés y él no sabía quién era. Para ella, en cambio, Brochero era alguien muy cercano, casi parte de su familia. Tiempo después, lo invitó a conocer los lugares vinculados con su vida.

Desde entonces construyeron una vida juntos. Hoy llevan casi 40 años de relación, tienen tres hijos y esperan la llegada de su primer nieto.

Ahora, la historia vuelve a cruzarse con una visita papal. Claudia y Lorenzo participarán nuevamente como voluntarios, esta vez convocados desde su comunidad parroquial. Según contaron, estarán disponibles para colaborar como ministros de la comunión si es necesario, aunque destacaron que lo más importante será vivir la celebración de la misa y tener la posibilidad de ver al Papa León XIV.

La emoción de volver a ser parte de una organización de estas características los conecta inevitablemente con aquel 1987, cuando dos jóvenes universitarios comenzaron a escribir una historia que continúa hasta hoy.

Casi cuatro décadas después, Córdoba vuelve a recibir a un Pontífice y ellos estarán nuevamente allí, unidos por la fe y por aquel encuentro que cambió sus vidas.

Una historia de amor que nació durante la visita de Juan Pablo II y que tendrá un nuevo capítulo con la llegada de León XIV.

Informe de Jorge Mercado