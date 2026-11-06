FOTO: Represores de lesa humanidad también pugnan para ir a ver al papa León XIV en la Argentina.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina abrió un debate inesperado alrededor de las solicitudes de personas condenadas por delitos de lesa humanidad para participar de sus actividades. Al menos dos casos tomaron estado público en las últimas semanas: el del excapellán de la Policía Bonaerense Christian Federico von Wernich, en Buenos Aires, y el del represor Miguel Ángel Pérez, en Córdoba.

Ambos cumplen condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y buscaron estar presentes en encuentros con el Pontífice. Sin embargo, sus situaciones tuvieron respuestas diferentes por parte de las autoridades judiciales y provinciales.

En el caso de von Wernich, la Justicia rechazó el pedido para trasladarlo desde la Unidad 34 de Campo de Mayo hasta la cárcel de Devoto, con el objetivo de participar de una actividad vinculada a la visita papal. En Córdoba, en tanto, el Gobierno provincial decidió no prestar conformidad para que Pérez asista a la misa que León XIV celebrará en la provincia, pese a que el planteo había recibido autorización fiscal.

Christian von Wernich: la Justicia rechazó su pedido

Von Wernich, excapellán de la Policía Bonaerense durante la dictadura, fue condenado a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios cometidos en centros clandestinos de detención.

Desde su lugar de alojamiento en Campo de Mayo, solicitó al juez Claudio Silvestri que autorizara su traslado a la cárcel de Devoto para poder participar de una actividad durante la visita de León XIV.

El magistrado rechazó el planteo y posteriormente también desestimó un nuevo pedido de la defensa para que revisara su decisión. La resolución tuvo en cuenta las características de los delitos por los que fue condenado y el posible impacto de su presencia sobre las víctimas y sus familiares.

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El caso generó cuestionamientos por la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad buscaran acceder a un encuentro con el Papa durante su paso por el país.

Córdoba: el Gobierno rechazó la participación de Miguel Ángel Pérez

En Córdoba, el caso que motivó una intervención oficial fue el de Miguel Ángel Pérez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Raúl Augusto Bauducco, ocurrido en julio de 1976 en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba.

Pérez está alojado en la colonia penitenciaria de Monte Cristo y había sido incluido en una nómina de internos propuestos para participar de la misa que León XIV celebrará en la provincia. Aunque el planteo había recibido autorización fiscal, la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico resolvió no prestar conformidad.

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EN CÓRDOBA, LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS NO SON NEGOCIABLES Frente a la convocatoria para participar de la misa que celebrará el Papa León XIV, hay una definición que para nosotros es muy clara: hay delitos cuya gravedad y cuyas consecuencias sobre las víctimas no pueden ser ignoradas. Por eso, desde la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico tomamos la decisión de no prestar conformidad para la participación de personas condenadas por femicidio, homicidio agravado por odio, delitos contra la integridad sexual, delitos de lesa humanidad o vinculados al narcotráfico. No se trata de desconocer la dignidad de ninguna persona. Se trata de entender que el Estado tiene responsabilidades, que las víctimas tienen derechos y que hay decisiones que deben tomarse con memoria, respeto y justicia. Las políticas públicas también deben expresar con claridad estos valores y desde el @gobdecordoba no vamos a permitir que se vean vulnerados los derechos de las víctimas. — Nadia Fernández (@NadiaFernandezV) November 6, 2026

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La decisión fue comunicada por la secretaria del área, Nadia Fernández, a través de un mensaje en redes sociales. “En Córdoba, los derechos de las víctimas no son negociables”, expresó.

La funcionaria precisó que la Provincia no dará su conformidad para la participación de personas condenadas por femicidio, homicidio agravado por odio, delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad o hechos vinculados al narcotráfico.

“No se trata de desconocer la dignidad de ninguna persona. Se trata de entender que el Estado tiene responsabilidades, que las víctimas tienen derechos y que hay decisiones que deben tomarse con memoria, respeto y justicia”, sostuvo Fernández.

El asesinato de Raúl Bauducco

Pérez fue condenado en 2010 por el asesinato de Raúl Augusto Bauducco, ocurrido el 5 de julio de 1976 en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba.

Durante un operativo dentro de la cárcel, los presos del pabellón 6 fueron trasladados al patio. Allí, Pérez golpeó a Bauducco con un bastón y, cuando el detenido no pudo levantarse, lo ejecutó de un disparo en el rostro.

El crimen fue juzgado en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. La condena a prisión perpetua quedó vinculada a uno de los episodios investigados sobre la represión ilegal en Córdoba.