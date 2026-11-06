Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete en medio de tensiones políticas

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que Stephen Miller reemplazará a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca, en la reorganización más significativa hasta la fecha desde la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", escribió el presidente en Truth Social.

"Susie Wiles, quien ha realizado un trabajo excepcional, se unirá al equipo de operaciones políticas de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete. ¡Ha hecho un trabajo magnífico!", agregó el mandatario estadounidense, reportó CBS News y supo Noticias Argentinas.

El cambio de Wiles, una figura consolidada en los círculos políticos de Florida y a nivel nacional, a Miller, el artífice de la agresiva campaña de deportaciones masivas del presidente norteamericano, envía una señal a un Partido Republicano fracturado de que Trump pretende fortalecer sus lazos con la base de MAGA en sus dos últimos años de mandato, evaluó la cadena NBC News.

También presagia una relación aún más conflictiva con los demócratas en el Congreso, quienes han demonizado a Miller durante años.

"Miller conoce los temas clave y cree firmemente en ellos; además, conoce el entorno que los rodea", dijo Steve Bannon, exasesor principal de Trump y presentador del podcast "The War Room". "Stephen llega de repente y toma el control de inmediato".

En una reciente conversación telefónica con un aliado, Trump elogió a Miller como un asesor eficaz que no se limita a decirle lo que quiere oír. Además, afirmó que Miller será combativo con el Congreso, especialmente en lo que respecta a las investigaciones que los demócratas inicien contra la administración.

"Cuando el presidente dice: 'Hagan esto', Stephen lo hará, y dejará un rastro de cadáveres a su paso", dijo.

Por su parte, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, quien podría convertirse en presidente de la Cámara en enero, pidió que Miller fuera despedido, no ascendido.

"Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista imprudente que tiene las manos manchadas de sangre estadounidense", escribió Jeffries en X. "Su presencia en el gobierno debería ser erradicada como un tumor maligno. ¡Despídanlo hoy mismo!".

Miller, quien trabajó como asesor principal en la primera campaña de Trump y ha estado con él desde entonces, es conocido dentro de la Casa Blanca como el más leal al presidente y un jefe exigente con sus subordinados, agrega NBC News.

En mayo de 2025, por ejemplo, Miller reprendió y amenazó con despedir a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por lo que consideraba cifras irrisorias de arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Exigió que encontraran la manera de detener a 3000 personas al día.

Miller, una figura habitual en los medios de comunicación de derecha como ferviente defensor de las políticas de inmigración de línea dura que desarrolló para Trump, redujo su perfil público después de que agentes federales mataran a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis en enero.