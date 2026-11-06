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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El sorteo número 31660 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 6 de noviembre a las 18:00, destacando el número 1294 en la primera posición, asociado a Cementerio.

06/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31660, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1294
2° 0682
3° 7875
4° 3172
5° 4802
6° 4426
7° 5995
8° 8442
9° 4449
10° 4923
11° 3177
12° 8696
13° 1461
14° 2770
15° 3305
16° 7306
17° 2591
18° 2734
19° 7058
20° 2818

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31660 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 1294, asociado a Cementerio.

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y sitios oficiales de lotería.

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