Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.
El sorteo número 31660 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 6 de noviembre a las 18:00, destacando el número 1294 en la primera posición, asociado a Cementerio.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31660, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1294
2° 0682
3° 7875
4° 3172
5° 4802
6° 4426
7° 5995
8° 8442
9° 4449
10° 4923
11° 3177
12° 8696
13° 1461
14° 2770
15° 3305
16° 7306
17° 2591
18° 2734
19° 7058
20° 2818
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31660 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 1294, asociado a Cementerio.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y sitios oficiales de lotería.