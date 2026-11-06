Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 31660, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1294

2° 0682

3° 7875

4° 3172

5° 4802

6° 4426

7° 5995

8° 8442

9° 4449

10° 4923

11° 3177

12° 8696

13° 1461

14° 2770

15° 3305

16° 7306

17° 2591

18° 2734

19° 7058

20° 2818