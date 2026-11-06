Independiente enfrenta nueva inhibición de FIFA por deuda con Red Bull Bragantino

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) - Independiente de Avellaneda se encuentra en una complicada situación tras recibir un nuevo embargo de la FIFA, relacionado con un reclamo del club brasileño Red Bull Bragantino. La deuda asciende a 3 millones de dólares, correspondiente al pase de Kevin Lomónaco, lo que afecta gravemente las finanzas y la operativa del club.

El defensor central se unió al "Rojo" en agosto de 2024, en calidad de préstamo desde el Bragantino, con una opción de compra del 75% de su pase. A finales de ese año, debido a sus destacadas actuaciones, el club decidió ejercer dicha opción.

El acuerdo original establecía un pago de 3 millones de dólares, monto que ahora reclama el equipo brasileño ante la FIFA por no haberse completado el pago. Durante su estadía en el club, Lomónaco participó en 43 encuentros, donde anotó dos goles y contribuyó con dos asistencias antes de ser transferido al Elche de España en septiembre de 2026.

La transacción con el club español incluyó el 80% de sus derechos económicos, por un total de 4,5 millones de euros. Sin embargo, Red Bull Bragantino recurrió a la FIFA, que falló a su favor, ya que el pago acordado no se realizó a finales de 2024.

De acuerdo con la notificación recibida en las oficinas de Independiente, la institución se verá impedida de realizar nuevas incorporaciones de futbolistas en el próximo mercado de pases hasta que se resuelva la deuda con el Bragantino.