El papa León XIV agradeció la cálida recepción en Uruguay y envió un mensaje a sus habitantes

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El papa León XIV mostró su agradecimiento por las palabras de bienvenida del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el marco de la ceremonia llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo. Además, extendió su saludo a los representantes de las instituciones de la República y a las naciones presentes.

"Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren", afirmó el Pontífice ante las autoridades y los fieles que se congregaron para la recepción.

Asimismo, León XIV expresó su interés por profundizar su conocimiento sobre el país en los días siguientes, comentando: "Durante estos días podré acercarme a su historia".