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El papa León XIV agradeció la cálida recepción en Uruguay y envió un mensaje a sus habitantes

El Pontífice respondió al discurso del presidente Yamandú Orsi en la ceremonia de bienvenida en Montevideo, expresando su deseo de conocer la historia del país durante su estadía.

06/11/2026 | 18:24Redacción Cadena 3

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El papa León XIV

FOTO: El papa León XIV

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Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El papa León XIV mostró su agradecimiento por las palabras de bienvenida del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el marco de la ceremonia llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo. Además, extendió su saludo a los representantes de las instituciones de la República y a las naciones presentes.

"Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren", afirmó el Pontífice ante las autoridades y los fieles que se congregaron para la recepción.

Asimismo, León XIV expresó su interés por profundizar su conocimiento sobre el país en los días siguientes, comentando: "Durante estos días podré acercarme a su historia".

Lectura rápida

¿Quién agradeció a Uruguay?
El papa León XIV agradeció la bienvenida recibida en Montevideo.

¿Qué dijo el papa a los uruguayos?
El Pontífice envió un saludo a todos los uruguayos, donde sea que se encuentren.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo.

¿Quién dio la bienvenida al papa?
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dio la bienvenida al papa durante el evento.

¿Qué espera hacer el papa durante su visita?
León XIV espera conocer más sobre la historia de Uruguay durante su estadía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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