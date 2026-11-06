Festival Bum Bum 2027 en Córdoba: confirmaron la fecha, la grilla y los precios de las entradas

El Festival Bum Bum 2027 volverá a Córdoba el próximo sábado 16 de enero con una nueva edición en el estadio Mario Alberto Kempes. El evento, organizado por Universo Producciones, reunirá a más de 20 bandas y artistas nacionales e internacionales en una jornada que combinará cuarteto, rock, música urbana y electrónica.

Bajo el concepto “Próceres del Agite”, la propuesta busca homenajear a los artistas que protagonizan cada escenario y al público que convierte al festival en una de las citas musicales más convocantes de la región.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Universo Tickets, con distintas categorías de acceso y alternativas de experiencias preferenciales.

La grilla del Festival Bum Bum 2027

La programación reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones. Entre los principales nombres confirmados aparecen La Mona Jiménez, Andrés Calamaro, Paulo Londra, Ke Personajes, Tiago PZK y los DJ internacionales Claptone y Gordo.

La grilla también incluye a Turf, Desakta2, DJ Tao, Roze, Gaspar Benegas & La Mono, Martín Huergo, Victoria Whynot, Greta Meier, Mai Lawson, Lore Jiménez, Paz Carrara, Gizzy y Peipper.

La combinación de cuarteto, rock, música urbana y electrónica busca ofrecer una propuesta diversa, con artistas consagrados y nuevos talentos de la escena musical.

Entradas para el Festival Bum Bum: precios y sectores

Los tickets se comercializan a través de Universo Tickets. La organización informó una preventa Bancor, sujeta a disponibilidad de stock, y una primera tanda de entradas con diferentes modalidades.

Preventa Bancor:

General: $70.000.

VIP: $153.000.

Adrenalina: $255.000.

Primera tanda:

General: $85.000. Incluye acceso al festival y a sus propuestas musicales y de entretenimiento.

VIP: $180.000. Ofrece ingreso diferencial, espacio preferencial, barra y baños privados. El estacionamiento es opcional y no incluye consumiciones.

Adrenalina: $300.000. Incluye ingreso diferencial, espacio exclusivo frente al escenario, sector de livings, barras y baños privados, además de tickets de cortesía para bebidas y gastronomía.

Adrenalina + estacionamiento: $330.000. Suma parking a los beneficios del sector Adrenalina.

Adrenalina + cabina: $330.000. Permite acceder de manera exclusiva a la cabina del escenario de electrónica y contempla los beneficios del sector Adrenalina, además de consumiciones de bebidas y comida.

Una propuesta con gastronomía y espacios exclusivos

Además de la programación musical, el Festival Bum Bum ofrecerá una experiencia que incluirá sectores VIP, espacios Adrenalina y acceso a la cabina del escenario electrónico.

También habrá activaciones de marcas, barras, propuestas gastronómicas, food trucks y un espacio kids destinado a los más chicos.

La organización propone distintas alternativas para que el público pueda elegir entre el acceso general y experiencias preferenciales, con servicios exclusivos y ubicaciones privilegiadas.

Córdoba, sede de los grandes festivales

La nueva edición del Bum Bum busca reforzar el posicionamiento de Córdoba como uno de los principales destinos de grandes acontecimientos musicales.

Desde Universo Producciones destacaron que la realización del festival implica un trabajo de planificación y coordinación que involucra a equipos técnicos, proveedores, marcas y profesionales, con impacto en la industria local del entretenimiento.