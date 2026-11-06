Fórmula 1: Colapinto 11° y el campeón Antonelli al tope en el primer día de ensayos de Interlagos

El nuevo campeón de Mercedes, Kimi Antonelli, cerró la jornada del viernes en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, en Brasil, como el piloto a batir, al marcar la mejor vuelta del día y superar a Lando Norris y Max Verstappen en la segunda sesión de entrenamientos. Franco Colapinto fue 11°.

Kimi fue el más rápido del día con su excelente vuelta de FP2 en Interlagos

El argentino trabajó bien y con confianza en los dos ensayos del día. En el del mediodía, cuando el líder fue Norris, registró 1.12.654 y quedó 9° a solo 0.937s del McLaren. Por la tarde, luego de mostrarse firme con los neumáticos duros -blancos-, calzó su juego nuevo de blandos -rojos- para marcar 1.11.996s y quedar en P11 a 1.233s de Antonelli y a solo 5 milésimas de segundo del 10° Oliver Bearman. Seguramente, el trabajo de esta noche en los ''pits'' le dará la oportunidad de continuar mejorando su desempeño para luchas por un puesto de Q3 en la clasificación de mañana.

Colapinto y otro comienzo sólido en San Pablo, trabaja para estar entre los que lucharán por un lugar en la Q3 de mañana con su Alpine

Tras la participación de varios pilotos novatos en la primera sesión (FP1), la actividad volvió a la normalidad con los 22 pilotos titulares en pista, aunque las condiciones meteorológicas seguían siendo desfavorables.

Debido a que Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Valtteri Bottas no habían rodado anteriormente, la acción comenzó de inmediato cuando la sesión arrancó a las 16:00, hora local.

El piloto de Alpine fue el primero en completar una vuelta rápida con neumáticos duros, registrando un tiempo de 1:14.165. Poco después, Leclerc mejoró ese registro en seis décimas utilizando el compuesto medio —que ofrece mayor agarre—, seguido por un tiempo de 1:11.857 marcado por Antonelli, lo que acercó los cronos a los registrados en la primera sesión.

Poco después, Isack Hadjar comentó que empezaba a lloviznar, mientras que Leclerc informó de un problema en sus frenos. Por su parte, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tuvo sus propias dificultades al bloquear los neumáticos al llegar a la primera curva.

Por otro lado, llegaron malas noticias desde el garaje de Audi: Hülkenberg aún no había salido a pista y se confirmó que no participaría en la sesión, ya que el equipo trabajaba en solucionar los problemas que habían obligado a interrumpir prematuramente la participación de Freddie Slater en la primera sesión de entrenamientos. Resultados de la segunda sesión de entrenamientos

Mientras la mayoría de los pilotos entraba en boxes para preparar la siguiente fase de sus respectivos programas, Hadjar se quedó con la pista despejada y aprovechó al máximo los neumáticos blandos para ascender al segundo puesto en la tabla de tiempos, aunque todavía por detrás de Antonelli, quien rodaba con neumáticos duros.

A falta de 35 minutos, George Russell encabezó la salida a pista y mejoró su tiempo en casi ocho décimas, situándose primero con un registro de 1:11.036; sin embargo, poco después cayó al tercer lugar tras los intentos de Norris y Verstappen.

Apenas 0,020 segundos separaban a los tres, pero Antonelli volvió a mejorar la referencia, convirtiéndose en el primero en bajar al rango de 1:10. Mientras Leclerc intentaba acercarse al tiempo del italiano, se encontró con Rafael Camara (Haas) en la recta principal; esto le obligó a desviarse hacia el muro, lo que le hizo perder una cantidad considerable de tiempo.

Su ingeniero de pista confirmó que el incidente le costó dos décimas en su vuelta, lo que agravó la desventaja de Ferrari respecto a Mercedes —que ya era de dos décimas— y le dejó en la séptima posición.

Leclerc tuvo que conformarse con la séptima plaza tras un incidente con Camara.

Posteriormente, la atención se centró en las tandas largas, consolidando el liderazgo de Antonelli en la tabla de tiempos, quien cerró la sesión con un registro de 1:10.763. A más de dos décimas de distancia, Norris, Verstappen y Russell mantuvieron sus estrechos márgenes entre sí, con Oscar Piastri apenas un poco más atrás, al volante del segundo McLaren.

Un descontento Hamilton terminó sexto, tras la persistencia de sus problemas con los neumáticos; por detrás de él se situaron Leclerc, el ídolo local Gabriel Bortoleto, Hadjar y Ollie Bearman, al mando del primer Haas.

Franco Colapinto finalizó en la undécima posición, por delante de Arvid Lindblad y Liam Lawson (ambos de Racing Bulls), su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, Fernando Alonso y el debutante Camara.

En la parte final de la clasificación, Carlos Sainz logró la 17.ª posición para Williams, superando a Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas y Hülkenberg, quien no llegó a registrar ningún tiempo por vuelta.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com