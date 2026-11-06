Intento de usurpación a la Villa Suramericana: una mujer fue condenada por agresión
La pena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debido a que la mujer es madre de una niña de dos años. La detención se produjo el viernes 30 de octubre, alrededor de las 20.
06/11/2026 | 15:46Redacción Cadena 3
FOTO: El intento de usurpación terminó con ocho personas demoradas.
La Justicia de Santa Fe condenó a Fernanda Abigail Fuga a dos años y medio de prisión por agredir a efectivos policiales el pasado viernes, en el marco de un intento de usurpación de viviendas en la Villa Suramericana, ubicada en el barrio Esmeralda 2 de la capital provincial.
La sentencia se dictó mediante un juicio de procedimiento abreviado en la sala 6 del Anexo de Tribunales, ante el juez Pablo Spekuljak, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Esteban Morales y el abogado defensor Valentín Alfonso. Fuga fue condenada como autora de los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad, y cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, dado que es madre de una niña de dos años.
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Santa Fe. Intento de usurpación de la Villa Suramericana: "Tomaron a los niños de rehenes para poder hacerlo"
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó la maniobra en Cadena 3 Rosario y afirmó que se buscó utilizar la presencia de menores para evitar la intervención policial. La Fiscalía investiga el intento de ocupación y los incidentes registrados durante el operativo.
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La detención se produjo el viernes 30 de octubre, alrededor de las 20, cuando la mujer agredió al personal policial que custodiaba el predio de la Villa Sudamericana, situado en inmediaciones de Boulevard French, entre Las Heras y Belgrano. Según precisó el fiscal, la imputada, junto a otras personas aún no identificadas, ejerció violencia física contra los agentes que resguardaban el lugar ante una posible toma de posesión por parte de un grupo integrado por mujeres y niños.
En concreto, Fuga fue imputada y condenada por agredir a una agente policial, a quien le provocó lesiones en el rostro y en el antebrazo derecho, con un tiempo de curación estimado en siete días. Además, se resistió a ser trasladada a la seccional correspondiente, donde quedó detenida por orden fiscal.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Morales explicó que su intervención se limitó al caso de la mujer, aunque señaló que existe una investigación en curso para esclarecer los hechos ocurridos en el predio.
Lectura rápida
1. ¿Quién fue condenada y por qué?
Fernanda Abigail Fuga fue condenada a dos años y medio de prisión por agredir a efectivos policiales durante un intento de usurpación de viviendas.
2. ¿Qué delitos se le imputaron?
Se le imputaron los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad.
3. ¿Qué modalidad de cumplimiento de pena se le otorgó?
Fuga cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
4. ¿Cuándo y dónde ocurrió la detención?
La detención ocurrió el viernes 30 de octubre en la Villa Sudamericana, mientras Fuga agredía a la policía.
5. ¿Qué indicó el fiscal sobre la investigación?
El fiscal Esteban Morales indicó que su intervención se limitó al caso de Fuga, pero hay una investigación en curso sobre los hechos en el predio.