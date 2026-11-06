Netanyahu responde a Trump sobre fin de ayuda militar de EE. U. a Israel y destaca su fortaleza
"Israel la ha utilizado tanto para defenderse como para enfrentar a los enemigos que amenazan a Estados Unidos y Occidente", remarcó el primer ministro israelí tras el anuncio de Trump.
FOTO: Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.
Buenos Aires, 6 de noviembre (NA/Xinhua) -- La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió hoy su primera respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Washington dejará de brindar ayuda militar anual a Israel. En este contexto, Netanyahu afirmó que ambos países acordaron pasar de la ayuda militar a una asociación.
"La ayuda militar de Estados Unidos para Israel siempre ha sido un acuerdo bipartidista", destacó Netanyahu en su declaración. Además, subrayó que "Israel la ha utilizado tanto para defenderse como para enfrentar a los enemigos que amenazan a Estados Unidos y Occidente".
El primer ministro israelí añadió que, en la actualidad, Israel cuenta con una economía sólida y estable. En este sentido, afirmó que la decisión conjunta con Trump de transitar de la ayuda a la asociación "muestra la fortaleza y la sofisticación de nuestra relación, así como su capacidad para adaptarse y permanecer firme a lo largo del tiempo".
En una entrevista realizada el martes con Fox News, Trump mencionó que "les damos 4.000 millones de dólares... pero esto se va a acabar a fin de año". El mandatario también afirmó que "Israel es nuestro número uno. Les damos más que a nadie más, y ya no lo necesitamos".
Trump precisó que los 4.000 millones de dólares se refieren a equipo militar o efectivo, y reiteró que la asistencia podría definirse de diferentes maneras.
Lectura rápida
¿Qué anunció Trump?
Trump anunció que Estados Unidos dejará de brindar ayuda militar anual a Israel a fin de año.
¿Quién es el primer ministro de Israel?
El primer ministro de Israel es Benjamin Netanyahu.
¿Cómo respondió Netanyahu?
Netanyahu destacó que la relación entre Israel y EE. U. evolucionará de ayuda militar a asociación.
¿Qué cantidad de ayuda recibe Israel?
Israel recibe 4.000 millones de dólares anuales en asistencia militar de EE. U.
¿Qué dijo Trump sobre la relación con Israel?
Trump afirmó que Israel es el país que más recibe ayuda de EE. U. y que ya no la necesitan.
[Fuente: Noticias Argentinas]