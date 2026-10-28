FOTO: Salud mental: Córdoba debatió estrategias frente a las adicciones y los consumos digitales.

En el marco del mes de la salud mental, Córdoba fue sede de una jornada de trabajo que reunió a representantes del Gobierno nacional, la Provincia, la Municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para debatir estrategias frente a los consumos problemáticos y los desafíos de la atención en salud mental.

El encuentro, denominado “Jornada de trabajo en salud mental y adicciones: desafíos para un sistema integrado”, se desarrolló en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria y contó con la participación de funcionarios, profesionales, estudiantes y organizaciones de la comunidad.

Durante la actividad se realizaron tres foros temáticos simultáneos, centrados en las redes comunitarias y los dispositivos territoriales, las situaciones críticas y de mayor complejidad, y la construcción de conocimiento.

Los funcionarios destacaron la importancia de coordinar las políticas públicas y los servicios de atención para responder a una problemática que incluye tanto el consumo de sustancias como las nuevas formas de adicción vinculadas con los entornos digitales.

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Sedronar advirtió sobre las nuevas modalidades de consumo

Silvia Pisano, subsecretaria de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), señaló que las respuestas deben adaptarse a las transformaciones que se producen en cada territorio y a las particularidades de las distintas comunidades.

“Lo que estamos viendo puntualmente es que las respuestas se van encontrando, y esto es lo que estamos acompañando en cada territorio, en cada contexto”, explicó en diálogo con Cadena 3.

La funcionaria sostuvo que aparecen nuevas modalidades y lógicas de consumo, por lo que consideró necesario generar espacios de intercambio para debatir cómo abordar esas realidades.

En ese sentido, mencionó los consumos digitales y se refirió especialmente a las apuestas, el endeudamiento de los jóvenes y las conductas problemáticas vinculadas con las plataformas digitales.

Pisano explicó que se trabajó con representantes de todas las provincias para acordar criterios comunes tanto en la forma de identificar estas problemáticas como en las estrategias para abordarlas.

“La problemática es compleja, la problemática está instalada y las respuestas deben ser, igual que cuando pensábamos solamente en los consumos de sustancias, integrales e integradas”, afirmó.

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El impacto de la situación socioeconómica

Consultada sobre la influencia del contexto económico y social en los consumos, especialmente entre los jóvenes que perciben pocas perspectivas de futuro, Pisano sostuvo que las condiciones socioeconómicas y los procesos históricos inciden en las formas de consumo.

Según explicó, las características de cada época pueden favorecer la aparición de nuevas sustancias y distintas maneras de consumir. Por eso, remarcó que las respuestas no deben limitarse al sistema sanitario, sino que también tienen que involucrar a organizaciones y dispositivos comunitarios.

La subsecretaria destacó, en ese sentido, el trabajo territorial que se desarrolla a través de distintos dispositivos de acompañamiento y prevención, incluidos los que funcionan en Córdoba.

Córdoba destacó la articulación entre los tres niveles del Estado

Lucas Torrice, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba, definió el encuentro como un avance institucional por la posibilidad de reunir a los distintos niveles del Estado junto con la Universidad, los trabajadores y las organizaciones comunitarias.

“Un paso para nosotros histórico, de una profundidad y de una relevancia institucional única”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Torrice explicó que la jornada no estuvo orientada solamente a analizar los desafíos actuales, sino también a elaborar propuestas con una perspectiva hacia 2027.

El funcionario señaló que la salud mental y los consumos problemáticos requieren una atención articulada entre los distintos servicios y niveles de intervención.

“Necesitan pensarse en red, necesitan integrar sus servicios”, afirmó.

Además, destacó la participación de hospitales, el servicio de emergencias 107, las líneas de escucha, los espacios de atención, los equipos de atención primaria y los observatorios vinculados con la salud mental.

Para Torrice, la coordinación entre esos sectores permite construir respuestas más amplias y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

Tres foros para debatir respuestas y construir conocimiento

La jornada incluyó tres espacios de trabajo simultáneos destinados a abordar distintas dimensiones de la salud mental y las adicciones.

-Redes comunitarias y dispositivos territoriales: el trabajo de las organizaciones y los equipos que intervienen en cada comunidad.

-Situaciones críticas y de mayor complejidad: los desafíos de atención ante los casos que requieren intervenciones más específicas.

-Construcción de conocimiento: el intercambio de experiencias y saberes para fortalecer las políticas y las prácticas de atención.

La participación de estudiantes y profesionales de las facultades de Psicología y Comunicación Social de la UNC permitió incorporar perspectivas académicas al debate.

El encuentro reunió así a representantes de los distintos niveles del Estado, el sistema de salud, la Universidad y las organizaciones comunitarias con el objetivo de avanzar en propuestas de trabajo conjunto.

Informe de Fernando Barrionuevo.