Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal este jueves, poniendo fin a 23 años de una carrera internacional llena de logros. El anuncio fue realizado mediante un video en sus redes sociales, donde expresó sus sentimientos tras tantas temporadas defendiendo la camiseta nacional.

El jugador, considerado uno de los más grandes de la historia, compartió en su mensaje: "Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo."

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Ronaldo también destacó que este momento no fue sencillo, ya que su decisión se basa en un profundo vínculo emocional. "Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón", agregó.

Al reflexionar sobre su trayectoria, el futbolista mencionó: "Cuando miro atrás, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca, y veo a millones de portugueses que formaron parte de mi vida."

El futbolista continuó explicando su pasión por el deporte: "El fútbol es mucho más que un juego. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo."

Finalmente, subrayó su dedicación: "Di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy me cuestan recordar."

Cristiano Ronaldo debutó con la selección portuguesa el 20 de agosto de 2003, en un partido que terminó con una victoria de 1-0 sobre Kazajistán. A lo largo de su carrera, fue fundamental para la conquista de la Eurocopa 2016 y de las Nations Leagues en 2019 y 2025.

En el ámbito de los Mundiales, su mejor desempeño fue en Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales. Además, se retira como el máximo goleador de la selección, acumulando 146 goles en 234 partidos.