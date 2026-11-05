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Asesinan a agente de seguridad en ataque cerca de embajada de Sri Lanka en Jordania

Un ataque terrorista en Amán dejó un agente de seguridad muerto y varios heridos. Este suceso ocurre tras un tiroteo en una iglesia que dejó nueve muertos en Jordania.

05/11/2026 | 11:08Redacción Cadena 3

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Matan a agente de seguridad junto a embajada de Sri Lanka en Jordania

FOTO: Matan a agente de seguridad junto a embajada de Sri Lanka en Jordania

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EL CAIRO (AP) — Un agresor atacó y mató el jueves a un agente de seguridad cerca de la embajada de Sri Lanka en Amán, la capital de Jordania, en lo que las autoridades jordanas describieron como un acto terrorista.

El ataque se produjo semanas después que hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia del sur de Jordania, donde mataron a nueve personas e hirieron a decenas más.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que un miembro de sus fuerzas fue agredido con un objeto punzante y murió "en un cobarde ataque terrorista". Señaló que una investigación preliminar indicó que el agresor había estado "planeando cometer el acto terrorista contra los agentes de la Dirección General de Seguridad".

La televisora estatal jordana Al-Mamlaka informó que el agresor, que fue detenido, intentó apoderarse del arma del agente de seguridad que murió. Un segundo agente de seguridad intervino, y tanto el agresor como el segundo agente de seguridad sufrieron heridas, señaló Al-Mamlaka.

La embajada de Sri Lanka confirmó que el ataque ocurrió en sus inmediaciones, pero no dio más información.

El portavoz del gobierno jordano, Mohamed al-Momani, escribió en X que el primer ministro estaba "siguiendo de cerca la respuesta de los servicios de seguridad a este incidente". Atacar al personal de seguridad cuando está de servicio es un "asalto a la dignidad del Estado", añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Jordania?
Un agente de seguridad fue asesinado en un ataque cerca de la embajada de Sri Lanka en Amán.

¿Quién fue el responsable?
Un agresor que intentó apoderarse del arma del agente y fue detenido posteriormente.

¿Cuándo sucedió el ataque?
El ataque ocurrió el jueves, en un contexto de creciente violencia en la región.

¿Dónde se produjo el incidente?
El ataque se llevó a cabo cerca de la embajada de Sri Lanka en la capital jordana, Amán.

¿Por qué es relevante este ataque?
Es considerado un acto terrorista y se suma a un contexto de violencia reciente en Jordania.

[Fuente: AP]

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