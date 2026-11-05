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TC Pick Up: Las camionetas y los candidatos a la penúltima de la Copa Shell V-Power en La Plata

Werner y su Foton son los que sumaron más podios en la temporada, pero con su segunda victoria, Canapino y Chevrolet lideran el play-off por 13.5 pts. Fritzler con Ford y Palazzo con Toyota están expectantes y también quieren la corona. El fin de semana corren en el 'Mouras'.

05/11/2026 | 08:48Redacción Cadena 3

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El último podio -Canapino 1°, Werner 2° y Fritzler 3°- tuvo a tres de los candidatos

FOTO: El último podio -Canapino 1°, Werner 2° y Fritzler 3°- tuvo a tres de los candidatos

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El TC Pick Up de ACTC llega este fin de semana a la Fecha 10, penúltima del año, en el Autódromo Roberto Mouras -4.265 mts.- de La Plata para encaminarse a otra definición de título más. Será la tercera de las 4 citas de la Copa de Oro 'Shell V-Power' y el campeonato está en un punto muy caliente para su definición.

Si repasamos la temporada, hasta aquí, Mariano Werner de Foton es quién sumó más podios, seis en total (dos triunfos, un segundo y tres terceros puestos). Pero, aún con está estadística a su favor, Werner es cuarto en la Copa a 13,5 puntos del líder, Agustín Canapino con la Chevrolet.

Canapino ganó la última y es puntero con la S-10 del Canning Motorsports. Son sus últimas carreras con la estructura

Las victorias del de Paraná, que conduce una Foton, fueron ambas en el circuito platense. La primera en la tercera fecha y la otra en la sexta edición. En la última en La Plata fue segundo y consiguió el tercer puesto en tres ocasiones (fecha 2, 4 y 6, en Rosario).

La Foton Tunland G7 de Werner es protagonista central en el TCPK 2026

Sorpresivamente Canapino “solo” subió a tres podios, pero dos fueron triunfos (fecha 7 en Rosario y fecha 9 en La Plata) y el otro un segundo lugar en la segunda fecha, que lo deja como el puntero. Cabe destacar que acumula tres cuartos puestos y dos en quinto lugar.

A medio punto, Otto Fritzler es segundo y acumula cinco podios en el transcurso de año, una victoria en la segunda fecha y dos segundos y terceros lugares con la Ford Ranger del Maquin Parts. En la Copa se encuentra a medio punto de Canapino y es un claro contendiente al título.

Otto Fritzler está 2°, con la Ford Ranger de Maquin Parts, al igual que en el TC, equipo y piloto hicieron un gran trabajo

José Hernán Palazzo es el otro piloto que subió varias veces al 1-2-3, ganó en Balcarce, fue escolta una vez y tercero en dos ocasiones, a bordo de la Toyota Hilux del EZE-B Team. A 10,5 puntos de Canapino, y con gran funcionamiento reciente, Palazzo quiere terminar el año en lo más alto de todo.

La imagen de Palazzo, otro candidato del campeonato, en un año de gran crecimiento profesional

Estos cuatro pilotos se perfilan como los grandes candidatos a quedarse con el título más preciado de las TC Pick Up. Si bien hay otros pilotos cerca, estos cuatro consiguieron una constancia y potencial que hace pensar que la Copa se inclinará entre uno de estos nombres.

Los horarios del fin de semana:

Sábado 7 de octubre

TCPK | 10:40 a 11:10 Hs. 1er. Entrenamiento, (Todos Juntos) 30 min.

TCPK | 12:35 a 13:00 Hs. 2do. Entrenamiento, (Todos Juntos) 25 min.

TCPK | 16:12 a 16:22 Hs. Sesión Clasificatoria, CL 1 10 min.

TCPK | 16:28 a 16:36 Hs. Sesión Clasificatoria, CL 2 8 min.

TCPK | 16:42 a 16:50 Hs. Sesión Clasificatoria, CL 3 8 min.

Domingo 8:

TCPK | 10:40 Hs. Serie Única, 5 vueltas.

TCPK | 13:10 a 13:50 Hs. FINAL, 20 vueltas o 40 minutos máximo.

Los inscriptos para La Plata:

1 1 Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT

2 3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE

3 11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION

4 12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING

5 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE

6 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.

7 110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT

8 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM

9 126 Ricciardi, Thomas Ford SAP TEAM

10 147 Dianda, Marco VW GALARZA RACING

11 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de Prensa ACTC

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