El congresista Robert García advierte sobre investigaciones al gobierno de Trump

Buenos Aires, 5 noviembre (NA-Xinhua) — Los demócratas que obtuvieron victorias en las elecciones de medio término en Estados Unidos se preparan para aprovechar las herramientas de investigación del Congreso respecto a la actuación del gobierno del presidente Donald Trump. Medios internacionales destacan la advertencia del congresista demócrata por California Robert García, quien instó a buscar asesoría legal: "Buscar a un abogado".

García, que lidera la minoría de su partido en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, asumirá la presidencia del mismo cuando el nuevo Congreso comience a funcionar en enero. En su cuenta de la red social X, expresó: "Buscar a un abogado".

Las investigaciones que llevará a cabo el comité se centrarán en potenciales conflictos de interés y negocios de la familia Trump, así como en presuntos casos de corrupción empresarial, y las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, el manejo de archivos relacionados con Jeffrey Epstein será objeto de escrutinio, dado que García afirmó que su equipo lleva meses preparándose y no comenzará desde cero.

Los comités tendrán la capacidad de emitir citaciones obligatorias para obtener registros y exigir testimonios bajo juramento, una herramienta que no estaba bajo su control durante los primeros dos años del segundo mandato de Trump, según la Agencia Noticias Argentinas.

Además, podrán iniciar procedimientos por desacato si alguien se niega a cumplir con una citación y, en ciertas situaciones, recurrir a los tribunales para hacerla cumplir. Sin embargo, estas capacidades no aseguran que el Congreso obtenga automáticamente toda la información solicitada.

Es importante señalar que funcionarios del Poder Ejecutivo pueden invocar privilegios y otras objeciones legales, lo que podría llevar a litigios prolongados. Las indagaciones no se limitarán al Comité de Supervisión; otros legisladores demócratas también tienen la intención de examinar la política migratoria del gobierno, la guerra con Irán y la actuación de altos funcionarios.

El senador Ron Wyden, quien se perfila para asumir un rol más influyente con el cambio de mayoría, resumió su postura tras las elecciones en una sola palabra: "Citaciones".

Por su parte, la congresista demócrata Delia Ramirez ha señalado a varios funcionarios y figuras relacionadas con la política migratoria como posibles comparecientes, mientras que otros legisladores mencionaron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre los funcionarios que podrían estar bajo un mayor escrutinio legislativo.

Con el control de ambas cámaras, los demócratas también podrán bloquear o condicionar parte de la agenda legislativa y los nombramientos propuestos por Trump, aunque este último conserva la facultad de vetar leyes aprobadas por el Congreso. Sin embargo, los demócratas no poseen las mayorías necesarias para superar un veto presidencial.