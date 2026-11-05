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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Luján se alista para la llegada del papa León XIV con operativos y recomendaciones

El miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice realizará la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Previamente, hará un recorrido con el Papamóvil.

05/11/2026 | 10:29Redacción Cadena 3

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Luján se alista para la visita del papa León XIV con operativos y recomendaciones

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Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – La ciudad de Luján se encuentra en plena organización para recibir al papa León XIV. En un comunicado oficial, se han detallado los cortes de tránsito y operativos de seguridad previstos para el evento.

El miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice llevará a cabo la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Antes de la misa, realizará un recorrido en el Papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, comenzando desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.

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Ante la magnitud del evento, se recomienda a los asistentes y a los habitantes de Luján que se movilicen a pie hacia el santuario, fomentando así una peregrinación significativa. El uso de vehículos particulares y el transporte público estará sujeto a restricciones en los días previos, por lo que caminar será la opción más conveniente y espiritual para participar de esta celebración comunitaria.

El tren también se presenta como una alternativa, con aumentos en la frecuencia de las líneas Sarmiento y San Martín, lo que facilitará el acceso a la ciudad.

La organización ha dado a conocer el cronograma de operativos de logística, vallados y ordenamiento urbano: el montaje de estructuras comenzó el 26 de octubre en la Plaza Belgrano y el 31 se colocaron estructuras en la avenida. Desde el 4 de noviembre, la Terminal de Ómnibus y la parada de taxis han sido reubicadas hacia la calle Carlos Pellegrini y Humberto, y el 10 de noviembre se trasladará a la Universidad de Luján.

Los cortes vehiculares en la zona comenzarán el 9 de noviembre, restringiendo la circulación a solo peatones. Las calles afectadas incluyen la Calle Mariano Moreno, Dr. Real, Ituzaingó y 9 de Julio. El Municipio informará sobre el procedimiento de identificación y autorización para quienes residan o trabajen en la zona afectada.

A partir del 7 de noviembre, se cerrará la Zona 0 desde la Autovía 7, limitando la circulación peatonal en la calle 9 de Julio para el ingreso a la Basílica. El 8 de noviembre se realizará el despeje vehicular de la Zona 0, y el 9 de noviembre se implementará el cierre total.

Las misas en la Basílica se trasladarán al Parque San Martín a partir del 9 de noviembre debido al cierre de la zona. La prohibición de estacionamiento comenzará de forma escalonada desde el 9 de noviembre, afectando diversas calles y avenidas.

Respecto al cierre vehicular de puentes, el Puente Mendoza tendrá circulación peatonal habilitada, mientras que los puentes Gogna y Mitre estarán cerrados. Los puentes Muñiz y de las Tropas mantendrán circulación normal.

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Las autoridades también han anunciado la habilitación de espacios para feriantes, emprendedores y vecinos que deseen participar en el evento. Los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

Finalmente, se han establecido horarios de ingreso y acreditación: el 10 de noviembre a las 16 horas se abrirá la Zona 0, y el 11 de noviembre de 10 a 12 horas se celebrará la Santa Misa.

Se exhorta a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del municipio, como su Instagram @municipiodelujan, y a planificar adecuadamente sus desplazamientos para disfrutar de esta jornada de fe y encuentro.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Luján?
La Santa Misa del papa León XIV el 11 de noviembre en la Plaza Belgrano.

¿Cuál es la recomendación para los asistentes?
Se sugiere movilizarse a pie para participar del evento.

¿Qué alternativas de transporte se ofrecerán?
Se aumentará la frecuencia de los trenes Sarmiento y San Martín.

¿Cuándo comenzarán los cortes de tránsito?
Los cortes vehiculares iniciarán el 9 de noviembre, limitando la circulación a peatones.

¿Dónde se celebrarán las misas antes del evento?
Las misas se trasladarán al Parque San Martín desde el 9 de noviembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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