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Operativo Papa León XIV: vallan la Catedral y preparan la histórica visita en Córdoba

La Plaza San Martín comienza a cerrarse este jueves por la instalación de pantallas y palcos. El padre Javier Soteras detalló cómo se alista el templo para recibir al pontífice.

05/11/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El padre Javier Soteras, párroco de la Catedral.

FOTO: El padre Javier Soteras, párroco de la Catedral.

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La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a Córdoba se puso en marcha con el inicio de los trabajos logísticos en el microcentro de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana, personal afectado al operativo desplegó tareas de ornamentación y vallado perimetral en los alrededores de la Plaza San Martín, afectando la circulación peatonal y el paso habitual hacia la zona bancaria y la City cordobesa.

En diálogo con Cadena 3 desde el móvil apostado en el templo mayor, el párroco de la Iglesia Catedral, el padre Javier Soteras, confirmó que el perímetro comenzó a restringirse este jueves para permitir el montaje de seis pantallas gigantes, estructuras técnicas y el palco de prensa destinado a la cobertura internacional.

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Detalles de la ornamentación y la paraliturgia

El templo madre de la provincia luce una profunda puesta en valor que incluyó la pintura de toda su fachada y la colocación estratégica de cuatro olivos ornamentales en las columnas de soporte del ingreso principal.

Según explicó el sacerdote, el eje central de la visita no será una misa tradicional, sino una solemne paraliturgia estructurada a partir de un intercambio guiado con seis testimonios de consagrados y consagradas.

De acuerdo con el cronograma previsto para el arribo, el pontífice descenderá en la esquina de Independencia y 27 de Abril, recorrerá a pie un tramo de treinta metros e ingresará a la Catedral por la puerta derecha para saludar al Santísimo antes del encuentro principal con la comunidad religiosa.

Las autoridades municipales y eclesiásticas solicitaron a los vecinos y transeúntes evitar la zona y planificar vías alternativas de circulación debido al despliegue de seguridad y montaje que continuará durante toda la jornada.

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando en Córdoba? La llegada del papa León XIV.

¿Quién confirmó los detalles del operativo? El padre Javier Soteras, párroco de la Iglesia Catedral.

¿Cuándo se comenzaron los trabajos logísticos? Este jueves, antes de la llegada del pontífice.

¿Dónde se llevará a cabo el evento principal? En la Catedral de Córdoba.

¿Por qué se solicita a los vecinos evitar la zona? Debido al despliegue de seguridad y montaje en el microcentro.

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