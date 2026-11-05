El imponente mural de 200 metros en Córdoba para recibir al Papa León XIV

Una de las expresiones artísticas más ambiciosas de los últimos tiempos se gesta a contrarreloj en las calles de Córdoba. Con una superficie de casi 200 metros cuadrados en el Tropezón, los reconocidos muralistas Ariel Ocampo y Jael Airasca se encuentran abocados a la creación de una monumental obra destinada a perdurar.

El mural combina la figura del Papa León XIV con elementos identitarios de la cultura local, en lo que promete ser un hito visual para peregrinos y transeúntes.

Una Obra Monumental Nacida Desde la Empatía

El proyecto nació de manera vertiginosa el pasado viernes, impulsado por las directivas oficiales para recibir con sensibilidad y arte la llegada del Sumo Pontífice. Sin embargo, la ejecución representa un desafío técnico mayúsculo debido a las dimensiones del muro frontal y las complejidades de perspectiva que impone la zona.

"Es una responsabilidad tremenda hacer semejante obra en pocos días. Esta idea surgió el viernes cuando el gobernador habilita la posibilidad de comunicar con sensibilidad... nosotros los artistas estamos de para bienes y nos ponemos a trabajar con toda nuestra emoción", expresó Ariel Ocampo a Cadena 3.

La pieza artística no solo retrata al Papa León XIV, sino que teje un profundo relato visual integrando figuras emblemáticas como el Cura Brochero, un paisaje de las altas cumbres al atardecer y un guiño al recordado "Tejedor de las sierras", Eric Rojas.

Desafíos técnicos: pintura, perspectiva y entorno urbano

A diferencia de la tranquilidad que ofrece el trabajo en un estudio cerrado, intervenir un espacio público de estas magnitudes expone a los artistas al pulso constante de la ciudad. Los vehículos que transitan a alta velocidad y los vecinos que se acercan a opinar forman parte del día a día de esta producción.

• Técnica y Durabilidad: La obra se realiza íntegramente con pintura acrílica de pared, aplicando un sellador fijador especial para superficies crudas, tres a cuatro capas de color y un protector UV posterior que garantice su máxima durabilidad.

• Perspectiva y Anamorfosis: Al estar emplazada en una vía de circulación rápida, los artistas debieron emplear técnicas de anamorfosis para asegurar que la imagen se deforme correctamente y sea perceptible desde los puntos clave de la traza vial.

• Trabajo en Equipo: Por primera vez, Ocampo y Airasca comparten la ejecución completa de cada sector de la superficie de manera colaborativa, entrelazando sus miradas artísticas.

"En tu estudio cuando hacés una pintura estás totalmente solo, podés tomar decisiones; acá estás permeable a todo lo que pasa en la ciudad, la gente opina, grita... eso también se siente cuando uno lo está generando", destacó el muralista sobre el pulso urbano que rodea el proceso creativo.

Un legado que trasciende el tiempo

Con pocas horas por delante antes de dar por finalizados los últimos detalles de pincel y rodillo, la obra se encamina a convertirse en un testimonio histórico del paso del Papa por Córdoba. Para Ocampo y Airasca, la intervención va mucho más allá de los carteles de bienvenida tradicionales: se trata de mostrar la identidad cordobesa a través de la cultura y la sensibilidad artística.

"Recibirlo con cultura, con esculturas, con arte, mostrando lo que somos, es hermoso... darle la bienvenida con la sensibilidad artística, con lo identitario, con lo que somos nosotros, creo que suma mucho más y eso mostrarlo al mundo es una responsabilidad muy grande", concluyó Ocampo.

Entrevista de Miguel Clariá.