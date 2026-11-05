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La crecida del Paraná pone en alerta a los clubes de la costa: "Hay que tomar precauciones"

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el presidente de Regatas, Ramiro Colabianchi, explicó cómo se prepara el club para proteger las instalaciones, las embarcaciones y a los socios que utilizan los espacios sobre las islas.

05/11/2026 | 08:20Redacción Cadena 3 Rosario

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Vista del Club Regatas desde el río Paraná.

FOTO: Vista del Club Regatas desde el río Paraná.

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  1.

    Audio. La crecida del Paraná pone en alerta a los clubes de la costa: "Hay que tomar precauciones"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El río Paraná registró una altura de 3,99 metros en el puerto de Rosario y mantiene una tendencia ascendente. Frente a este escenario, los clubes sociales y deportivos de la costa comenzaron a evaluar distintas acciones para anticiparse a una posible crecida y reducir sus consecuencias, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.

Ramiro Colabianchi, presidente de Regatas, explicó a Cadena 3 Rosario que la institución ya trabaja sobre distintos escenarios. “Como todos los clubes que tenemos al río, se están pensando las acciones por el pronóstico de la crecida”, señaló. En ese sentido, indicó que algunas decisiones requieren anticipación, mientras que otras dependerán de cómo evolucione el nivel del Paraná.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre las primeras medidas previstas figura mantener la playa en condiciones y acelerar la limpieza cuando se acumulan camalotes. También se preparan para trasladar los elementos que utilizan para la bajada de botes y la permanencia de embarcaciones, de manera de poder retirarlos rápidamente si el agua continúa avanzando.

“Hay que estar preparados para movilizar todos los elementos que se utilizan para la bajada de botes y la estadía de embarcaciones”, sostuvo Colabianchi. El objetivo es actuar con rapidez y evitar que el avance del río provoque daños o complique el funcionamiento habitual de las instalaciones.

Además, Regatas elaboró nueva documentación vinculada con la seguridad en el río. Los materiales incluyen indicaciones sobre banderas, vías de comunicación y procedimientos ante distintas situaciones. La institución también habilitó una línea de contacto directa para los socios que utilizan habitualmente los espacios ubicados frente a la costa.

“Se generó una línea de comunicación directa para los socios que utilizan habitualmente ese espacio”, precisó el presidente. La iniciativa apunta especialmente a quienes concurren al islote que tiene el club frente a Rosario, donde algunos pasan el día e incluso permanecen durante la noche, para que puedan comunicar rápidamente cualquier inconveniente o situación particular.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué altura registró el río Paraná en Rosario? El río Paraná registró una altura de 3,99 metros en el puerto de Rosario.

¿Quién es el presidente de Regatas? El presidente de Regatas es Ramiro Colabianchi.

¿Qué acciones están evaluando los clubes sociales y deportivos? Están evaluando acciones para anticiparse a una posible crecida del río Paraná.

¿Qué medidas se están tomando en Regatas? Se planea mantener la playa en condiciones y trasladar elementos de botes rápidamente si el agua avanza.

¿Cuál es el objetivo de la nueva documentación elaborada por Regatas? El objetivo es mejorar la seguridad en el río con indicaciones y procedimientos ante distintas situaciones.

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