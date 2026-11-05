La crecida del Paraná pone en alerta a los clubes de la costa: "Hay que tomar precauciones"

El río Paraná registró una altura de 3,99 metros en el puerto de Rosario y mantiene una tendencia ascendente. Frente a este escenario, los clubes sociales y deportivos de la costa comenzaron a evaluar distintas acciones para anticiparse a una posible crecida y reducir sus consecuencias, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.

Ramiro Colabianchi, presidente de Regatas, explicó a Cadena 3 Rosario que la institución ya trabaja sobre distintos escenarios. “Como todos los clubes que tenemos al río, se están pensando las acciones por el pronóstico de la crecida”, señaló. En ese sentido, indicó que algunas decisiones requieren anticipación, mientras que otras dependerán de cómo evolucione el nivel del Paraná.

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?? LA CRECIDA DEL PARANÁ: REGATAS ROSARIO REFORZÓ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD El río Paraná alcanzó los 3,99 metros en el puerto de Rosario y mantiene su creciente. Ramiro Colabianchi, presidente del Club Regatas Rosario, explicó que "hay que ir tomando precauciones". ?? Cadena 3 https://t.co/Y8GQivVd7J — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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Entre las primeras medidas previstas figura mantener la playa en condiciones y acelerar la limpieza cuando se acumulan camalotes. También se preparan para trasladar los elementos que utilizan para la bajada de botes y la permanencia de embarcaciones, de manera de poder retirarlos rápidamente si el agua continúa avanzando.

“Hay que estar preparados para movilizar todos los elementos que se utilizan para la bajada de botes y la estadía de embarcaciones”, sostuvo Colabianchi. El objetivo es actuar con rapidez y evitar que el avance del río provoque daños o complique el funcionamiento habitual de las instalaciones.

Además, Regatas elaboró nueva documentación vinculada con la seguridad en el río. Los materiales incluyen indicaciones sobre banderas, vías de comunicación y procedimientos ante distintas situaciones. La institución también habilitó una línea de contacto directa para los socios que utilizan habitualmente los espacios ubicados frente a la costa.

“Se generó una línea de comunicación directa para los socios que utilizan habitualmente ese espacio”, precisó el presidente. La iniciativa apunta especialmente a quienes concurren al islote que tiene el club frente a Rosario, donde algunos pasan el día e incluso permanecen durante la noche, para que puedan comunicar rápidamente cualquier inconveniente o situación particular.

Informe de Fernando Carrafiello.