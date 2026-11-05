Quiso levantar a la anciana que cuidaba y fue atacada por el perro de la casa: lucha por su vida

Una mujer de 59 años pelea por su vida tras sufrir un encarnizado ataque por parte de un perro mestizo de tamaño mediano en el distrito de La Dormida, departamento de Santa Rosa, Mendoza.

La víctima, que trabajaba cuidando a una anciana de 80 años en una vivienda de la calle Cordón, era conocida por el animal desde hacía cuatro años.

El episodio ocurrió cuando la anciana cayó al suelo y la cuidadora intentó asistirla para volver a sentarla. En ese momento, el can reaccionó de manera imprevista y se abalanzó salvajemente sobre ella, causándole fracturas en los brazos y severas lesiones en la cabeza y el rostro.

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Traslado de urgencia en helicóptero y parte médico

Debido a la complejidad de las heridas, la víctima fue derivada en primera instancia al hospital local Arenas Raffo. Ante la falta de equipamiento y personal especializado para la gravedad del cuadro, debieron trasladarla de urgencia en helicóptero hacia el Hospital Central de la capital mendocina, donde quedó alojada en la unidad de terapia intensiva.

"En este momento la pusieron en terapia, en una situación muy delicada. Estamos toda la familia acompañándola y dándole fuerzas", relató Adrián, familiar de la víctima.

El allegado expresó su desconcierto ante la reacción del animal: "Hace cuatro años que trabaja en esa casa y el perro siempre la esperaba cada mañana. No sabemos qué pasó para que actuara de esa manera. Le provocó heridas en todo el cuerpo, quebraduras en los brazos y lesiones en la nariz; ha sido muy complicado todo".

Conmoción en Mendoza por ataques de mascotas

El hecho generó una profunda preocupación en la provincia, sumándose a otro episodio dramático registrado el pasado lunes en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

En ese lugar, una anciana de 88 años fue encontrada sin vida en su domicilio con lesiones compatibles con el ataque de su perro pitbull.

La Justicia investiga si el deceso se produjo por la agresión del animal o si el ataque ocurrió de manera posterior al fallecimiento.