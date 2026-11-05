Margarita García Robayo se alza con el Premio Herralde de Novela por Querida Sharik

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) - La autora colombiana Margarita García Robayo ha sido galardonada con la 44ª edición del Premio Herralde de Novela, un reconocimiento que incluye un premio monetario de 25.000 euros, gracias a su obra Querida Sharik. Esta novela se adentra en temas como la identidad, las relaciones familiares y las repercusiones de la esclavitud, utilizando una narrativa epistolar que combina humor, ironía y una profunda reflexión sobre conflictos contemporáneos.

El libro está programado para ser lanzado en las librerías el 12 de noviembre. Querida Sharik fue elegida entre un total de 2.223 manuscritos presentados al certamen organizado por la editorial Anagrama. La autora participó en el concurso bajo el seudónimo de Orika Biohó.

La trama se centra en una mujer del Caribe colombiano que vive en el extranjero y decide realizar un estudio genético para indagar sobre su ascendencia. Los resultados la llevan a descubrir a una antepasada que nació en Angola hace aproximadamente 80.000 años, lo que despierta su interés por reconstruir su genealogía, marcada por el comercio de esclavos.

Con el deseo de conectar a sus hijos con sus raíces, planea unas vacaciones en una isla caribeña, pero un imprevisto, provocado por su exmarido, la obliga a viajar sola. Durante su estancia, comienza a escribir cartas a su lejana antepasada y a diversas mujeres de su familia, incluyendo su madre, su abuela, tías y primas.

A través de esta correspondencia, la protagonista reconstruye memorias, afectos, silencios y conflictos heredados, mientras que la vida cotidiana de la isla le permite reflexionar sobre el turismo, el racismo, la sexualidad y la degradación ambiental.

El jurado del premio resaltó la originalidad formal de la novela y su habilidad para explorar las relaciones de poder desde una perspectiva íntima y provocadora.

La escritora española Marta Sanz destacó especialmente el humor, la audacia y la agudeza de la obra, mientras que el autor mexicano Juan Pablo Villalobos la describió como una indagación sobre los prejuicios raciales y las contradicciones del deseo.

El jurado estuvo compuesto también por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón Gijón y la editora Silvia Sesé. Entre los cinco manuscritos finalistas se encontraron obras de Yael Weiss y Juan Ignacio Chávez.