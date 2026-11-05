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Maldición: un viaje entre el pasado y el presente en la prisión de Edimburgo

En su última noche, Geillis Duncan comparte su historia con un ser etéreo del siglo XXI en una prisión de Edimburgo.

05/11/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

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Maldición: un viaje entre el pasado y el presente en la prisión de Edimburgo

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En el contexto de la Escocia de 1951, la novela "Maldición" de Jenni Fagan nos transporta a la última noche de vida de la bruja convicta Geillis Duncan. En una prisión de Edimburgo, Geillis recibe la visita de Iris, un ser etéreo del siglo XXI que busca acompañarla en sus momentos finales. A medida que la noche avanza y el amanecer se acerca, Geillis comparte su desgarradora historia de detención, tortura y juicio, mientras Iris le ofrece consuelo y la tentadora posibilidad de escapar.

La obra se adentra en los juicios de North Berwick, donde más de setenta personas fueron acusadas de brujería y sometidas a torturas para obtener confesiones. La historia de Geillis, quien fue comadrona y curandera, revela cómo su vida fue manipulada por un hombre que la convirtió en víctima de un proceso judicial infame. "Maldición" no solo es un relato de sufrimiento, sino también una representación visceral de los efectos devastadores del miedo y la superstición en una sociedad.

La prosa de Fagan es poética y llena de magia, lo que permite al lector reflexionar sobre la historia y su relevancia en el presente. En un momento en que el miedo puede llevar a la deshumanización, la novela invita a cuestionar cómo las creencias y los prejuicios pueden influir en la vida de las personas. La conexión entre Geillis e Iris simboliza la lucha por la esperanza y la libertad, incluso en las circunstancias más oscuras.

"Maldición" es una obra que resuena en la actualidad, recordándonos la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo donde el miedo puede prevalecer. La historia de Geillis Duncan es un eco de las luchas pasadas que aún tienen eco en el presente, convirtiendo esta novela en una lectura imprescindible para quienes buscan entender el impacto de la historia en la vida contemporánea.

Ficha del libro:

GéneroFicción literaria
EditorialALBA
Año de edición2026
ISBN9788490659427
IdiomaEspañol
Nº de páginas112

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