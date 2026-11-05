Jóvenes de Acción Católica de Rosario viajarán para el encuentro con el Papa: "Nos llena de emoción"

Dos colectivos con jóvenes de Acción Católica de Rosario viajarán a Buenos Aires para participar del encuentro que el papa León XIV mantendrá con jóvenes el martes 10, en el marco de su visita a la Argentina. La delegación partirá durante la madrugada, entre las 3 y las 4, con la intención de llegar con anticipación ante la convocatoria multitudinaria.

Facundo Carbone, responsable del área Jóvenes de Acción Católica de Rosario, explicó en Juntos por Cadena 3 Rosario que la vigilia comenzará a las 20 en el Monumento de los Españoles. Según detalló, la organización ya informó los accesos y los lugares asignados para estacionar los colectivos. Sin embargo, advirtió que deberán caminar entre una hora y una hora y media desde ese sector hasta el predio del encuentro. Las puertas se abrirán a las 12.

Una convocatoria multitudinaria

Carbone estimó que unos 50 colectivos, con aproximadamente 50 pasajeros cada uno, se movilizarán desde distintos puntos del país para participar de las actividades previstas durante la visita papal, entre ellas los encuentros en Buenos Aires y Luján. A ese movimiento se sumará la cantidad de personas que viajarán en vehículos particulares, cuyo número todavía no está calculado.

La emoción por una visita histórica

El referente rosarino destacó el significado personal y colectivo de la llegada del Papa, ya que la última visita de un pontífice a la Argentina fue la de Juan Pablo II, hace casi 40 años. “Yo no existía cuando vino, así que para mí también en lo personal es algo muy fuerte, muy importante”, expresó.

Además, recordó que desde pequeño participa de las actividades de Acción Católica y que la figura del Papa estuvo presente en su formación religiosa. Sobre las expectativas por el encuentro, sostuvo que lo más importante no será solamente verlo, sino escuchar su mensaje y compartir la experiencia con otros integrantes de la Iglesia. “Nos llena de emoción, de alegría y, por supuesto, estar esperando ese mensaje que tiene para nosotros”, afirmó.

Entrevista de Alberto Lotuf.