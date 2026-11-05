La victoria de Abdul El-Sayed en el Senado marca un hito para la comunidad musulmana en EE.UU.

DEARBORN, Michigan, EE.UU. — Al hacer campaña sin descanso por todo Michigan, Abdul El-Sayed no destacó la posibilidad de que pudiera convertirse en el primer musulmán elegido para el Senado. Sin embargo, con la victoria en la mano, saboreó su triunfo sobre la bilis dirigida contra él y otros musulmanes estadounidenses.

"Intentaron demonizar a la gente por cómo reza", le dijo a la prensa. "Y Michigan —todo Michigan— respondió. La gente no quiere eso. Está harta".

El-Sayed mostró su orgullo en su discurso de victoria, al declarar: "Me llamo Abdulrahman Mohamed El-Sayed". Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre, que desataron un fuerte sentimiento antimusulmán, esos sentimientos son compartidos por muchos musulmanes en Michigan y en todo el país.

La retórica antimusulmana se intensificó tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York hace un año, y El-Sayed se convirtió en un blanco principal. El expresidente Donald Trump lo llamó "yihadista" que estaba "del lado de los terroristas", y decenas de republicanos aliados formaron un caucus denominado "País Libre de la Sharía", presentando el código religioso islámico como una amenaza para la Constitución.

Sin embargo, después de que se confirmó la contundente victoria de El-Sayed sobre su rival republicano Mike Rogers, existe una sensación generalizada de que está al alcance una victoria más amplia. "Esto representa un punto de inflexión histórico para la participación política de los musulmanes estadounidenses y una derrota histórica para la política del odio", afirmó Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

"Extremistas antimusulmanes, grupos de presión proisraelíes e incluso el presidente de Estados Unidos usaron todas las calumnias posibles para pintar al doctor El-Sayed como un monstruo musulmán", sostuvo. "Nada de eso era cierto, y nada de eso funcionó. El odio antimusulmán estaba en la boleta, y fracasó".

La emoción por la victoria de El-Sayed era palpable en Dearborn, una ciudad cerca de Detroit con una numerosa población árabe-estadounidense. El alcalde Abdullah Hammoud comentó que los residentes acudieron a las urnas en grandes cantidades. "Qué bella historia estadounidense", expresó Hammoud. "Uno de nuestros más brillantes y mejores se ganó el apoyo de la mayoría de los habitantes de Michigan".

Hammoud, quien conoce a El-Sayed desde hace más de una década, destacó que, aunque su triunfo fue importante para muchos árabe-estadounidenses, la gente votó por él debido a su plataforma, no solo por su identidad. Citó el apoyo en Dearborn a la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2016, quien se postuló con una plataforma progresista.

La campaña de El-Sayed resonó en la comunidad, y Zaynah Jadallah, de 26 años, comentó que muchos ya planeaban votar por él antes de su llegada. Atribuyó el reconocimiento del nombre a la campaña de base de El-Sayed y a su orgullo por su herencia egipcia.

"Siempre ha estado orgulloso de su identidad. Nunca se apartó de ella ni de decir su nombre", afirmó Jadallah.

Yasmin El-Sayed, quien no tiene parentesco con el senador electo, se emocionó tras el discurso de victoria. "Habiendo crecido en un mundo posterior al 11 de septiembre, siendo musulmana y árabe, jamás pensé que veríamos lo que vimos hoy", manifestó.

El-Sayed describió su elección como una victoria para todos aquellos que no se ven reflejados en el gobierno. "No me postulé para ser el primer senador musulmán. Me postulé para ser el próximo senador del estado de Michigan que de casualidad es musulmán", explicó. "Michigan demostró lo grandes que somos. Rechazó una campaña odiosa que no tenía nada que decir sobre los problemas sociales".

El director ejecutivo de Emgage Action, Mohamed Gula, expresó su alegría por el triunfo de El-Sayed, destacando que fue un año de "retórica extremadamente islamófoba". "Que Abdul saliera anoche y usara su nombre completo significó el mundo para alguien que creció en Estados Unidos después del 11 de septiembre", afirmó Gula.

Entre los blancos más frecuentes de la retórica antimusulmana estuvo la sharía, el código religioso que brinda orientación a los musulmanes. Líderes cívicos y académicos musulmanes respondieron firmemente, defendiendo la sharía como una guía positiva y refutando afirmaciones de que es una amenaza para la Constitución.

Gula subrayó que el gobernador de Texas Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton fueron parte de la campaña anti-sharía, y ambos sufrieron derrotas en las elecciones. "Vi esto como musulmanes plantándose contra la islamofobia como nunca antes", declaró Gula.

La profesora Asma Uddin resaltó que muchos políticos presentan prácticas religiosas musulmanas ordinarias como peligrosas. "Lo que me resulta emocionante es que El-Sayed ganó en un clima donde ser visiblemente musulmán puede ser un lastre", dijo.